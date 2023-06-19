科技．人文聯合講座／今非昔比的電子檔案傳輸

最近透過全球博碩士論文線上資料庫，取得卅年前完成的博士論文電子檔案。仔細瀏覽後發現，它並非當年排版軟體所製作的電子檔案，而是先以微縮攝影機將紙本論文拍攝成微縮膠片，再將微縮膠片數位化後的電子檔案。

猶記當年畢業時，除繳交紙本論文外，同時也授權廠商將論文製作成微縮膠片。彼時數位電子檔案尚未盛行，微縮膠片乃紙本之外，相當主流的文件儲存媒介。它遠比紙本節省空間，保存時間亦可超過百年，是上個世紀資料典藏的首選。比較麻煩的是，檢視微縮資料的特殊儀器要價不菲，一般也只能在圖書館才看得到。

回國任教時，隨身帶回兩份口試委員親簽的紙本博論，採異地備援方式存放，一份放辦公室，另一份放家裡。至於當年排版軟體所產出的博論電子檔案，由於沒有便捷的可攜式儲存裝置，只能留在母校的工作站上。還記得當年數度趁半夜網路交通較順暢時，從台灣連線到美國的機器上，試圖將該電子檔案下載回台。無奈網路傳輸龜速，每次下載總因檔案過大，導致傳輸過久而中斷，只得作罷。所幸當初餵給排版軟體的博論原始文稿檔案不大，因此得以順利下載，故而保留了原汁原味。只要在本機安裝該排版軟體，就能以原始文稿再次編排，重現博論電子檔案。

回想起來，那時候的資料用一片光碟就能完全打包，只可惜當時光碟尚未普及，更別說隨身碟或可攜式硬碟。如今，隨著科技演進，不僅可攜式儲存裝置選擇多元，而且檔案的上傳與下載也已是家常便飯。一般大小檔案的移轉與傳輸，在彈指間即可完成。雖然電子郵件的附檔不能過大，但大型檔案仍可透過儲存裝置和網路傳輸，與合作夥伴分享，或者在自己的手機、筆電和桌機之間流通。

當前電子檔案的傳輸，除了點對點連接外，雲端共享模式也相當普及。常用的傳輸機制包括傳統慣用的ＦＴＰ（File Transfer Protocol；檔案傳輸協定）和強調安全管理的ＭＦＴ（Managed File Transfer；管理式檔案傳輸）等。即使掛了安全保證，當大家傳輸檔案時，仍需評估萬一資料遭竊或被植入非法內容時的潛在風險，如機密外洩、非法交易、惡意勒索和人身攻擊等。

本月初發布的資安新聞指出，某知名檔案傳輸管理軟體暴露了零時差漏洞（尚未有修補程式的安全漏洞），讓歹徒可利用該漏洞伺機竊取檔案。實際上，至少幾個月前駭客就破解此一漏洞，迄今已多次非法侵入用戶端竊取資料。受駭組織只能先緊急關閉某些特定通訊埠，停用網頁介面功能，以阻擋外來駭客的侵擾。

雖然網路上的檔案傳輸極為便捷，但也處處潛藏著空前未有的安全威脅。請記得網路如虎口，沒人可以保證絕對安全，我們只能盡力做到相對安全。（作者為台灣大學資訊工程系教授）