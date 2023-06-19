美中南海升溫 台須權衡部署

中共已改變地緣戰略的運用策略，以利用非軍事化的執法單位達到「反介入／區域拒止」的目的，目前在南海舉行軍演的部分海域，便以海警船艦堵住美國「雷根號」航艦打擊群的南下之路。而近期中、菲爆發南海仁愛礁對峙，中共大型拖船現身在仁愛礁附近，隨時可能拖走長期「技術擱淺」的菲律賓老舊登陸艦，都使南海情勢升溫。

美國在印太地區的軍事干預策略已屬常態，高頻率運用印太常駐兵力進行聯合軍演、介入各國軍事活動，不僅能主導地區軍事力量，也能對中共發揮箝制作用，達到從「重返亞洲」到「亞太再平衡」之策略，進而阻絕中共面向遠洋的戰略擴張，在南海地緣的較勁就是美國置放的重要阻滯點，不難看出美國航母經常進出南海的戰略著眼。

目前美國的「太平洋安全保障條約」並未整合印太地區各個盟國的防衛架構，不同於北約組織（ＮＡＴＯ）完整的軍事同盟關係，亦未有專屬的聯合部隊。但為了落實條約義務，便進行許多不同性質的多國聯合軍演，包括從「特遣戰鬥群」到「營級特戰部隊」聯訓，並派軍官至對方軍隊交流，落實裝備與作戰準則標準化，亦是美國積極將日、韓、澳等軍事盟國「北約化」的真正目的。近期頻繁的美、菲軍演，也就是置重點於南海地區。

美國「重返亞太」提出之後，已經提升印太地區軍事外交合作的關係；演習強調以攻勢為基調，以模擬陸空作戰環境為基礎，抗擊由南海、麻六甲海峽來襲的對手為想定，並依據北約的軍演傳統，編制紅軍和藍軍在不同的駐地實施模擬對抗。目前南海及巴士海峽已成美軍演習重點區域，不難看出戰略重點調整。

由於南海是印太地區的戰略要衝，美國常以海事安全為由，進行非傳統安全演習，實質目的在維護印太地區的戰略利益，以便控制全球重要資源及安全格局，同時防範中共軍事影響力快速崛起。而南海星羅棋布的島嶼領土爭端所蘊藏的衝突因子，便成為美「新干涉主義」介入的藉口，亦為南海軍事存在找到合理解讀。

目前美國已以聯合演習名義，輪流派出第五代機、艦裝備，並規劃能符合其防務效能的「作戰場域」，藉以強化印太各國在防務決策對美國的依賴，並透過聯演緊密掌握各國軍事裝備更新換代，亦達到圍堵中共的戰略目的。衡諸目前台、美合作關係，可否運用東沙島、太平島等南海領土，展開非傳統安全的海上聯合部署，作為防範中共軍事冒進的另一種權衡策略，同時也能藉由美國的參與，向越南、菲律賓等，強調我國享有南海諸島的絕對主權，是一個必須謹慎思考的問題。

總之，我國究竟能從美國印太軍事部署的架構中占有什麼戰略地位，能獲得何種安全利益，又能在中、美兩強地緣鬥爭格局中扮演何種戰略角色，這些都是值得深思的問題。