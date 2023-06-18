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操弄餵藥案 必遭唾棄

聯合報／ 陳林生／廣編文案（高雄市）
新北市板橋一間私立連鎖幼兒園，爆出幼兒遭教師餵安眠藥，目前有十餘名家長已報案。記者林澔一／攝影
新北市板橋一間私立連鎖幼兒園，爆出幼兒遭教師餵安眠藥，目前有十餘名家長已報案。記者林澔一／攝影

去年新北市長選舉，侯友宜得票超過一百一十五萬票，續任新北市長僅約半年餘，民進黨挾中央執政優勢，硬將幼兒園用藥事件操弄成「家長不信任新北市政府」。如果侯友宜不是國民黨準備提名的下任總統參選人，政府會大張旗鼓成立跨部會小組嗎？

遠的不說；較近期的民生議題，如老百姓買不到雞蛋、南台灣嚴重缺水，及盛夏將面臨的供電危機等等重大問題，政府有如此積極的敲鑼打鼓的成立跨部會小組因應嗎？

藥品管理是非常專藥的知能，衛生福利部轄有食品藥物管理署，職司藥品管理。現任署長為藥學博士，此次新北市幼兒園用藥事件處理，卻不見食藥署的角色，豈不怪哉！

地方政府行政管理或有疏失，自有地方民意機關監督，如有涉及違法情事，亦有司法機關制裁。執政黨藉由最高行政機關，提升事件的曝光度，這就是赤裸裸的政治操弄。

每一位幼兒都是家長的心頭肉，若因用藥造成了傷害，為人父母心裡擔心焦急，全體國人都感同身受。執政者更應苦民所苦，若竊竊心喜的操弄政治，必當遭國人唾棄。

侯友宜 幼兒園 國民黨

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