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摸石頭過河的水庫種電

聯合報／ 張炎銘／退休人員（台中市）
台南市議員周奕齊在議會質詢對於曾文水庫種電一事，要求市長黃偉哲去了解及反對。記者吳淑玲／攝影
台南市議員周奕齊在議會質詢對於曾文水庫種電一事，要求市長黃偉哲去了解及反對。記者吳淑玲／攝影

曾文水庫要在上游水面種電，台南市議員反對，要求黃偉哲市長了解並向經濟部反映；而民眾對水庫種電也意見分歧。顯然，浮動式太陽光電的推動已遇上明顯阻礙。

回想二○一六年全台首座浮動式光電系統在屏東縣佳冬鄉的縣管滯洪池問世，二○一七年阿公店水庫太陽能發電系統第一期併聯發電成功，短短七、八年，民眾反對日增，經濟部必須深思且嚴肅面對。

反對水庫種電主要擔心影響水質及觀光。光電板有毒，但浮動式系統光電板並不與水面直接接觸，所以是否影響水質，主要視營管良窳。因水位升降，浮台移動及重新錨定時，要避免浮台互相碰撞或其他各種原因致使太陽能板脫落、沉沒，否則要在水深數十米甚至上百米的水庫打撈太陽能板可不切實際。

另外太陽能板必須保持乾淨才能確保發電效率。這些太陽能板如何清潔？用水洗，髒水流入水庫，影響原水水質；若使用其他清潔劑，是否有環境安全疑慮？因此，台電本與台水管理的八座水庫簽有合作備忘錄，但蘭潭水庫已叫停，可見水公司也有疑慮。

水庫另一個功能是觀光。浮動式太陽光電通常只占水庫面積○點五至百分之三，所占面積雖不大，但若觀光客在一片瀲灩中看到太陽能板，那種醜態還是大煞風景。阿公店水庫原無觀光目的，但假日還是遊人如織，湖光山色中卻有灰烏太陽能板，還是令人惋惜。

試想若日月潭水面有太陽能板，遊客還能搭遊艇觀光、能接受這種「建設」嗎？曾文水庫此次要在上游設置太陽光電，也是擔心影響觀光而往上游移動。石門水庫會禁設，我想也是考慮觀光。曾文水庫雖說滿水面積大上石門水庫二倍以上，但觀光目的明確，也成立專屬風景區收取門票，要設浮動光電要更加審慎。

非核家園是美麗理想，但在達成此目標前，各種能源的優缺點要能掌握，而各能源配比也要多元均衡，更要確保能源安全無虞。浮動式太陽光電可列入能源發展的一環，但設置地點的優先次序（如滯洪池優先，灌溉用水庫次之）、面積，更重要如何清潔這些光電板，甚至光電板報廢後處置等都應有良好完整規畫，不要讓浮動式太陽光電成為摸石頭過河的能源實驗。

太陽能發電 石門水庫 太陽光電

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