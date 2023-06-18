侯友宜民調想翻轉 先止血再改變

新北市長侯友宜能否走過低谷破底翻身？侯最近一個月受到利空夾擊，民調自然不好看，除了幼兒園餵藥風波需要善後處理好趕緊止血，用證據說話，打破民進黨政府許多政治操作和謠言，還要勇敢面對自己支持度上不去的關鍵因素，做出清楚斷然的應對，那這段時間的挫折，就有機會成為未來起飛的養分。

從民調結構來看，可以很清楚看到侯友宜的弱點，就是無法凝聚泛藍選民，還有年輕人支持度偏低，這兩樣是侯友宜自己的責任，必須自己扛起來，做出改變，而且也是絕對可以改變的！

無法凝聚藍軍的原因就是一直在逃避面對「九二共識、一中各表」，雖然沒有否定，卻也沒清楚定位。回到一中框架是中共的底線，一中各表又能維持主權尊嚴，對於打出要恢復兩岸對話的侯友宜來說，是既能凝聚藍軍人心，也可以當武器揮向民進黨的好議題，不會運用，自己要檢討。

年輕人支持度偏低，在於侯習慣說話打太極的模式，年輕人覺得無趣，印象分數已經成形，該如何破解？就要從年輕人最在乎的「分配不均」還有「貧富差距」切入，年輕人覺得藍綠都不好，柯文哲講話直白又有趣，還有清廉的印象又很會還錢，所以網路聲量高。

不過柯文哲雖然在印象分數上優勢明顯，但在許多政策也沒有明確的解決方法，像台灣到底該怎麼讓產業均衡發展，改善貧富不均？侯友宜應該要利用自己可以掌握的資源，趕緊成立產業財經團隊，研究該怎麼改善產業發展不均還有低薪的問題。

這些議題是年輕人相當重視的！若能端出實質的解決方案，相信就能打破年輕人對侯友宜印象分數不佳的困境，當然，這個解方不可能一步到位，過程中也免不了調整跟試錯，但是要讓年輕人感受到侯的決心跟執行力，須有明確的說法和方向。

又由於年輕人相當重視，切忌只講一些理論和打高空，絕對不能夠只有美麗的包裝卻沒有內容，一定要準備好再出手！因為牽涉到產業需要相當的專業，如果團隊研究出來一個解決方案，最好能夠用淺顯易懂的方式先讓侯友宜了解，侯再深入淺出的講給一般大眾聽。

如果讓年輕人感受到決心跟誠意，侯的年輕人支持度必然會大幅增加，打破原有印象分數不佳的劣勢。把兩岸政策說清楚讓藍軍回流，去解決年輕人最重視的分配不均難題，把原本選票結構的劣勢變成優勢，這樣必能打破坊間流傳的「四三三」結構賴清德穩當選的舊框架。

侯友宜要帶領藍軍重回執政，要用實質的政策來說服人民選你是值得的！