星期透視／總統參選人須具備避戰兩岸的能力

趙建民 近來台海緊張更上層樓，繼去年八月解放軍圍台軍演後，今年四月的演習創造了台海巡檢新詞藻。最近，解放軍演練突破台海和宮古海峽的鉗形攻勢；美艦通過台海時，遭解放軍軍艦狙擊式攔截；蔡總統至南部戰管中心，用戰管麥克向飛行員祝賀端午佳節時，共軍飛行員喊話依稀可辨。報載美方有意在台灣生產彈藥，各種消息紛至沓來，令人怵目驚心！

面對新的危急形勢，美方積極應對，全力恢復美中對話。去年九合一大選後，AIT處長孫曉雅提出避戰是所有決策者的共同責任，打臉蔡政府屢將維持兩岸和平責任甩鍋對岸；日前她進一步稱，絕對支持三參選人和對岸溝通。

相較美方的積極，處暴風中心的台灣反而老神在在，賴清德拒絕回答務實台獨如何確保兩岸和平的提問，侯友宜雖主張兩岸必須協商、以憲法為基進行對話等，但迄今仍未能提出完整兩岸論述。

面對新的危機，拜登政府一改前朝的抗衡政策，布林肯在今年五月為「護欄」政策加註，稱全球都希望美中透過交往，「負責任的管理」雙邊關係。

管控紛歧目的首在避戰，要降低風險，必須妥善處理中方最不滿意的「掏空一中」指謫。拜登上台以來，美方不斷修補雙邊關係的政治基礎，利用各種場合向中方保證反對台獨。美國務院亞太助卿康達六月四日訪中，為國務卿布林肯的行程鋪路，中共外交部發言人十三日發表看法，稱「雙方圍繞落實元首峰會共識，推進中美關係指導原則磋商，妥善處理雙邊關係中的台灣等重要敏感問題，加強各層級交往和開展相關領域合作」。康達衝著台灣問題訪京，不管他做了什麼承諾，北京顯然不買帳，一天後，布林肯被迫親自要求和秦剛通話，新華社稱秦剛就台灣等中方核心關切議題嚴正表明立場。同日，中共外交部宣布布林肯將在十八日到訪。中方終於開了綠燈，究竟得到什麼承諾，令人好奇。

其次，拜登政府試圖將紛爭極小化。近來西方國家紛紛提出對中經濟除險，G7峰會進一步指出降低遭中共經濟脅迫的風險，日前美國和五個盟國將中共經濟脅迫，界定為貿易和非市場經濟導向的不公平政策。針對共軍在台海和南海對美機艦危險攔截，白宮國安會發言人柯比只輕描淡寫的說「不能接受」。康達訪中正巧六四周年，民運人士抗議美國「背叛」，柯比反擊「毫無建樹、無理取鬧」。

再次，拜登政府不遺餘力恢復溝通，尤其是美中軍事對話，柯比稱布林肯之所以殷切希望訪中的理由之一，就是「打通兩國的軍事高層溝通」。

美國竭盡所能避免台海烏克蘭化，身處暴風中心的台灣卻和兩岸和解背道而馳。首先，政府竭盡全力摧毀兩岸政治基礎，賴清德將七十年來兩岸唯一締造和解的政治基礎─九二共識，批為喪失主權，而他提出「和平保台」的主要內容，竟然是蔡英文主張「兩國論」的「四個堅持」。

執政黨不僅摧毀兩岸互信基礎，也不允許兩岸交流，行之有年的大陸專業人士短期交流目前仍在禁止之列，馬英九基金會打算邀請大陸大學生訪台，陸委會拒絕的理由竟是「成員經過挑選」！

全球擔心台海變天，不惜藉箸代籌，台灣政府的不作為令人驚訝！總統參選人必須具備重返兩岸和平現狀的能力，沒得商量。（作者為文化大學社科院院長）