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黃埔建軍九九 期待帶動全民國防

聯合報／ 張博智／退役上校（高雄市）
今年是黃埔建校99年，6月16日在陸軍官校有一場頗具規模的慶祝活動。聯合報系資料照
今年是黃埔建校99年，6月16日在陸軍官校有一場頗具規模的慶祝活動。聯合報系資料照

今年是黃埔建校九十九年，六月十六日在陸軍官校有一場頗具規模的慶祝活動。通常，逢五、十之年，才會有大型慶典，何以九九之期會有偌大的活動呢？識者以為，一是為百年大典預作暖身，或也因為對岸大肆宣傳且「拉」人，此間不得不與之打起「擂台」。

無論如何，欣逢黃埔校慶隆重祝賀本是必要之舉，何況今日國際形勢詭譎多變，兩岸即使不至兵凶戰危，卻也隱然有了煙硝味，實在令人憂心。值此「非常」時期，慶典略事擴張，適足以彰顯國軍建軍備戰的決心與作為，連帶具有增強全民國防認知與行動的效用。

九九周年慶典，國防部邱部長代表總統親臨主持，後備軍人與現役軍人的正步連，無疑成了新舊傳承與交替的轉捩點。但願沉寂已久的正步，能發揮「振衰起敝」、「振聾發聵」的啟發作用。

既是建軍百年的熱身運動，筆者提供淺見，以為主其事及相關部門未雨綢繆周密規畫與積極作為的參考：

首先，三軍官校黃埔同源，應預作躬逢其盛的規畫與作為，展現身先士卒的領導風範。

其次，全民國防建構須軍事院校起帶頭作用，並以鼓動大專院校關心國防、參與國防為目標，最簡捷的作法，可先舉辦軍事院校體能戰技武藝運動會，進而擴大規模，帶動大專院校參與，成為軍民通用的國防體育競賽。如今講究全民國防扎根，對岸、越南等都十分注重高中職及大學的軍訓教育。我們應該鼓勵年輕人積極參與國防事務，而其最直接有效的方式之一，就是舉辦國防體育競賽，期能寓教於樂，發揮積極誘發、普遍參與的作用。

第三是後備軍人的動員與參與。全民國防必以後備為支撐骨幹，應責成後備指揮部及各縣市團管區舉辦武藝競賽，並於黃埔建軍百年之際隆重展示成果，藉以號召後備總動員，建立可長可久的制度，期能廣儲與厚植整體戰力。

現代戰爭，尤其是我們的處境，堪稱地不分前後方、人不分現役與後備，無一能置身事外，可謂「處處皆戰場，人人皆戰士」，故在戮力常備部隊戰訓同時，尤須落實與強化後備與全民的應變能力，藉由活潑、有效、具體、針對性的教育訓練，寓教於樂整軍經武。

欣逢黃埔校慶，軍民高度參與及支持，引發各界關注，共同譜寫佳話。九九之舉，已為百年大典奠基，期待在周密規畫積極作為之下，全民迎接劃時代的盛典！

軍人 運動 體育

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