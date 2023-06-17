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餵藥案獵巫 醜化教保員

聯合報／ 鍾邦友／高職教師（高雄市）
新北市某私幼餵藥案延燒，毒理背景網紅不斷強調尿液篩檢要零檢出才正常，全國家長人心惶惶，但北榮醫師強調，現階段不可斷言有沒有用藥。示意圖／ingimage
新北市某私幼餵藥案延燒，毒理背景網紅不斷強調尿液篩檢要零檢出才正常，全國家長人心惶惶，但北榮醫師強調，現階段不可斷言有沒有用藥。示意圖／ingimage

新北市板橋私立幼兒園幼童疑遭餵藥案，汐止區同家連鎖私幼家長在臉書貼文指孩子尿液檢驗出體內有微量安眠藥成分，衛福部醫福會立刻加碼公布該幼童體內「苯二氮平類」成分超過其他個案，民進黨立委賴品妤也喊出「餵藥案很可能不是單一個案」，頓時讓全國幼兒家長陷入恐慌，教保員也彷彿成為全民公敵。

先前在任教班級提到暑期輔導開課，有學生說老師是「薪水小偷」，我找他來談話，他一臉委屈的表示大家都這麼說，還說老師存銀行的錢利息都是十八趴，以訛傳訛的離譜內容令人搖頭。

每到選舉，這種刻意醜化假想敵來刺激選票增加的奧步便層出不窮，一如過去軍公教被形容成「米蟲」、「既得利益者」，現下教保員則被獵巫成殘害幼兒身心的「餵毒者」！餵藥案不僅事實尚未釐清，甚且有可能是烏龍一場，但對幼教師的形象傷害卻已深植人心，即便真有少數的害群之馬，卻不該是公部門帶頭的全面性汙名化！難怪已有教保員拒絕幫幼童餵藥，並出現轉職潮，最後倒楣的還是孩子與家長。

一九二三年納粹透過機關報「衝鋒報」散布「猶太人是我們的厄運」等煽動性的仇恨言論，最終爆發舉世震驚的種族大屠殺，血淚教訓歷歷在目，難不成執政黨還要放任網軍、側翼，甚至公部門散布惡意言論，助長莫名仇視，重蹈這樣的歷史惡業？

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