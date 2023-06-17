開放全齡加牛 民眾食不安

行政院拍板開放加拿大全牛齡牛隻進口，因加拿大之前傳出狂牛疫情，恐有食安疑慮，民眾惶惶不安，消基會也呼籲拒買。

沒什麼比健康更重要了，南韓、大陸、菲律賓為國民健康把關，都暫停進口加拿大牛肉，政府卻不顧慮民意，貿然開放全齡加牛進口，犧牲民眾健康。萊豬殷鑑不遠，迄今進口兩年多，民眾在不知不覺中吃進多少含瘦肉精美豬？無論去超市還是菜市場，小吃店，豬肉產地標示幾乎都是台灣，詭異的是既然市面上不見美豬蹤影，為何美豬又源源不絕進口？美豬去了哪？相信許多國人心知肚明卻莫可奈何。

萊豬做成的豬肉加工食品，外表無跡可循，民眾只能碰運氣，政府真有嚴格把關嗎？或者根本行政怠惰，讓不肖商人魚目混珠，民眾難以防範？如今變本加厲，開放有狂牛症疑慮的加牛進口，讓民眾再次陷入食不安風暴。萊豬沒能好好把關，加牛進口後，能做好嚴格檢測嗎？只怕會重蹈萊豬覆轍，以後民眾既吃萊豬又吃加牛，健康問題堪憂。未來去牛排店點餐，美牛加牛，除了瘦肉精，還有狂牛症疑慮，讓人怕怕。家庭主婦上菜市場或超市採買，面對萊豬加牛，惶惶然不知如何買了，可憐我們的孩子吃了萊豬又要吃加牛。

萊豬、加牛比台灣豬牛便宜，在萬物飆漲當下，最可能吃到有安全疑慮的萊豬、美牛恐怕是窮人。政府不顧民意，任意犧牲民眾健康，難道是因為別人的孩子，尤其是窮人的孩子，死不完？