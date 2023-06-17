憲法法庭審理檢察官搜索律師事務所宣判，大法官認為律師與當事人之秘匿特權應受保護。又值大法官補選，風傳某位被提名人教唆證人有串供之嫌，引發律師倫理界限的爭議。

我國繼受歐陸法系現代羅馬法的傳統，刑事訴訟程序原本採取糾問制。特點在於法官主導審判活動的進行，法官可以依職權主動決定一切必要的調查活動以及調查範圍，可以主動傳喚和詢問證人。英美法系依當事人自治主義，採取控告制。特點在於檢辯雙方在控告範圍內進行訟辯，由雙方自行詰問，法官只負責聽訟，而不能主動發問或搜求證據。

在民國八十八年司法改革會議中，司法院主張全面大修刑事訴訟法的證據法則，要求改歐陸法系為英美法系，嚴謹證據法則，將職權進行改為當事人進行。法務部在檢察官團體強烈要求下，主張維持原法，法官應依職權調查證據。激烈爭執後，採取折衷方案。變成「法院為發見真實，得依職權調查證據。但於公平正義之維護或對被告之利益有重大關係事項，法院應依職權調查之。」司法單位自詡為改良式當事人進行主義，其實半套當事人進行，造成日後諸多困擾。

其實不論採取何種制度，辯護律師都必須了解事實真相，才能為被告辯護。了解事實真相必須先接觸證人。辯護律師絕不可能不接觸需傳訊的對象，專憑臆測在庭上矇頭發問。辯護律師不得接觸證人，顯然是不合理，也不是現行法的規定。教唆、串供、毀滅證據是刑事犯罪，律師當然不可以觸犯。審檢辯三方各有立場、各有職分，各有倫理規範要求。法律要求檢辯雙方武器對等，也更必須保障律師有妥善執行職務的機會與能力。

看病不可諱疾忌醫隱瞞病情。辯護律師也必須先了解真相，方能為被告尋求無罪或是法律程序內應受的保護。況且刑事訴訟有認罪協商的規定，除非辯護人知道真相，又如何勸說當事人認罪呢？辯護人不知道真相，又怎能妥適執行職務呢？

為了辯護律師獲知真相，律師便有保守其職務上所知悉秘密之權利及義務。律師不能保守秘密，當事人不會坦白事實。律師與當事人訊息交換係屬特權，不受任何他人或公權力侵奪。被羈押禁見之嫌疑人在律師接見時，不受監聽，律師得以無障礙接見。由此證明，律師秘匿特權是被法律所保護。律師接觸證人亦非法律所禁止。

律師接觸當事人秘密，事務所可能存有相關的文件檔案。檢察官還能搜索律師事務所，把律師電腦硬碟檔案一律沒收帶走嗎？律師依法保守當事人秘密，法院更應維護保障律師執行職務必須之機能。司法強制若是真可介入律師訊息特權，那麼何不廢除律師辯護制度呢？ 憲法法庭一一二年憲判字第九號判決能作成正確判斷，值得喝采。

律師以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命。本於自律自治之精神，誠正信實執行職務，維護社會公義及改善法律制度。律師不是助紂為虐的壞人，是協助司法完善遂行公正公平的機制。