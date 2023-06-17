關於台灣大學國發所學倫案，林智堅、鄭文燦皆因碩士論文被認定抄襲而撤銷學位，兩人的指導教授陳明通遭檢舉究責，台大最後認定陳明通指導不周，但未達解聘程度；另因年齡因素，未來將不能歸建擔任教授、不能再申請延長服務、不再聘任為兼任教師。沸騰了二○二二年的這場論文抄襲風暴到此似乎告一段落，但台大最後的決議卻讓社會大眾有「為德不卒」，甚至有「為山九仭，功虧一簣」的感慨！

原因就在於，從林智堅被揭發論文抄襲迄今，陳明通與林智堅迄未向社會大眾、台大，還有直接傷害的余振煌公開表達歉意。論文抄襲風暴不但重傷民進黨二○二二大選，更深深傷害台大、中華大學的信譽與名聲，台大國發所可以說被拖累。這麼嚴重的效應，台大學倫案決議只輕輕地點到「陳明通指導不周，但未達解聘程度」，不提對系所與學校聲譽的重傷。這樣抓小放大，不就等於宣告台大將自己做小？

陳明通在風暴期間一再強調他和林智堅是論文原創者，同時一再發表聲明與開記者會，明指暗指「余生才是抄襲者」，可是在台大學倫會調查期間余生不但清楚交代自己引文註解出錯，而當場演算他論文中統計過程，其中有一處有誤，再次演算時還是此處出錯，明顯地證明他就是論文的真正寫作者。相對地，明堅師徒所謂「原創」根本就是假話，陳明通如此誣指余生，師道有虧，台大學倫決議卻不提，不是等於宣布台大校方護短嗎？

當年傅斯年做學問時提出了「上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西」之原則，對於學風影響深遠。陳明通指導研究生不但沒有發揚這種勤學與實證的精神，反而一個大題目下可以分出不同的小題目來讓一組研究生完成碩論，形同「量產」。台大對這樣的老師所帶出來的學術「典範」，居於只用了「指導不周」來帶過，不去導正歪風，台大如何對得起傅鐘帶給學界的「警訊」呢？

時任台大校長管中閔對於林智堅抄襲案曾說過，「學術倫理與誠信是學術研究基本要求，沒有學倫與誠信就沒有學術名譽，台大不會含糊以對，一定要堅持學倫與誠信標準」，並指出該事件帶給台大很大傷害與警惕，外界許多臆測和情緒性攻擊，對學校名譽是另種傷害。如今管校長下台，陳文章校長上台，台大學倫會顯然忘了學倫與誠信，輕輕帶過，結果就是坐視台大的學倫與誠信繼續遭到社會大眾的質疑。「卡管案」中管中閔、陳維昭與當時力抗民進黨政治壓迫的師生們所堅持「大學的脊梁」不復再見！可惜！可惜啊！