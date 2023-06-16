導正學生偏差 比落井下石更重要

近日因為政大法律系一名大二學生開設「把妹娛樂公司」，並提供「出租女友」服務的事件，在校園內及社會引起軒然大波。有媒體指責政大校方似乎「無感」，或不在乎淪為「法外之地」。身為政大法學院的一員，對於發生這樣的事情，一方面深感遺憾與難過，但另一方面也知道，早在事發的第一時間、媒體尚未曝光時，法學院就已經積極介入、進行調查。政大法學院對於學生犯下這種錯誤，絕對不是無感，而是非常迅速且認真嚴肅地處理。

其實，政大法學院向來重視專業倫理與道德自律的教育。舉例來說，政大是最早開設法律專業倫理課程的大學。雖然近年來因為「法律倫理」成為律師司法官考試的考科，多數法學院陸續開設相關課程，但政大早在國考還不考的年代，就為了培育學生而開設這類課程。

專業倫理課程最重要的內涵，就是培養學生的倫理意識，瞭解不能只以「法律」當作行為舉措的唯一界限。「不違法」的行為未必是「合理」的，不會被法律處罰的行為也不表示就是「正當」的。法律的標準往往採取道德倫理的低標，如果我們只是將「不犯法」當作行為的圭臬，很容易變成道德粗鄙的「低標人」。尤其身為「專業」人士，如果要承擔更多的權力與責任，不但不能只採取低標，甚至必須採取高標。

專業倫理課程的另一個重點是強調「專業自律」、「同儕之間相互揪錯」。個人的道德主要牽涉個人的事務，但專業倫理牽涉的不只是個人，而是涉及群體或制度性的專業事務。如果要讓專業倫理落實，就要摒棄自掃門前雪的鄉愿心態，發揮道德勇氣，指出他人不當行為。在這次事件，我們雖然深感遺憾，但同時也很高興看見法律系學生發揮自律、相互揪錯的精神，公開對於該同學的不當行為提出質疑，並且不是只在網路爆料、躲在鍵盤後面，而是積極採取行動，通知師長和學校，讓我們有機會及時導正這位學生的偏差行為，避免發生更多的憾事。

但無論如何，政大法學院畢竟還是一個教育機構，而不是懲戒機構。學生在學期間犯錯並坦白承認，身為教育工作者，不應該只是追隨媒體輿論，或對他落井下石。教育的目的在於讓學生成為更好的人，學生犯錯並願意悔改，教育者當然有責任導正並協助改善。懇請各界能給我們保留一定的教育空間，尤其在這個信任愈來愈稀薄的時代，請相信我們仍會堅持教育理念，在犯錯學生付出應有代價之外，仍會繼續關心並協助學生成為更好的人。