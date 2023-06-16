暫停升息 凸顯雙重兩難

美國長達十五個月、連續十次升息以來，聯準會首次按下暫停鍵，但這次只是不叫牌（Pass）或跳過（Skip），未來仍可能繼續升息。「暫停升息」是現階段比較適宜的權宜措施，恰凸顯聯準會的「雙重兩難」：一邊是通膨黏性，另邊是經濟衰退，鋼絲下的兩邊都是懸崖；而要平衡就業和通膨的雙重任務，也益顯困難。

在美國經濟面臨的風險增持下，現在的做法如同近期加拿大和澳洲央行一樣，先停歇腳步觀察經濟動向再決定是否升息。短期利率來到十六年的高位階段，任何利率政策都比過往單純升息的作為更添風險；現階段和未來的升息幅度和速度，仍需要關照不同的經濟面向與更複雜的外溢效應。

縱使ＣＰＩ下降至四％、連續十一個月下降，創二○二一年三月以來新低，從去年六月九點一％的高峰「腰斬」有餘，但距離二％的目標仍有不小的距離；尤其是五月份核心通膨成長五點三，仍深具黏性。五月份美國非農新增就業較四月多出四點五萬人至卅三點九萬人，失業率為三點七％；強勁的勞動力需求下，薪資成長四點三％，遠高於疫情前二點八％水準，顯示勞動力市場有韌性。加上房租居高不下及服務業需求堅挺，商品通膨的反彈和薪資通膨的黏性，使得斜率仍有不確定性。

美國通膨已在跌落趨勢中，回落斜率已有所放緩，但未來可能存在反彈風險。與去年同期高基期相較，六月ＣＰＩ同比可能下降至三％至四％區間；五、六月ＣＰＩ的「翹尾效應」（carryover effect）明顯，且要警惕通膨黏性與下半年的低基期比較下，延滯的效應讓通膨可能彈升至四％至五％區間；頑固的通膨黏性可能使得升息再起，美國經濟會籠罩陰霾還是維持韌性值得關注。

回顧歷史，自一九五○年以來，美國經歷過七次通膨抗戰，無一例外地都出現了衰退；ＣＰＩ平均下降四點一％，核心ＣＰＩ平均下降二點四％，失業率平均上升二點七％。

勞動力市場的強需求不僅不是軟著陸的充分條件，反而是衰退的預警指標，二戰後的衰退都出現在勞動力市場強需求之後。亦即經濟的規律是：勞動力市場需求愈大，薪資通膨壓力也愈大，貨幣政策就愈可能緊縮；而信用緊縮期愈長，經濟衰退的壓力就愈大。

眼見目前勞動力市場帶著強勁的彈性，驅動工資價格螺旋上升，美國何時衰退也引起討論。在第二季經濟疲態露現下，蟄伏的停滯、軟著陸、淺衰退或滾動的軟衰退（rolling soft recession）等衰退模式，今年底或明年初可能到來；如果失業率快速成長，也將改變美國經濟的走向，硬著陸風險將增強。

回頭看，目前勞動力需求依然過剩、失業率處於歷史低位附近，以及核心通膨強黏性等因素，「重啓升息讓貨幣緊縮以輾壓通膨」的長期抗戰，在未來仍具高度可能性。尤其若通膨再彈升，暫停升息後再啟升息則不可避免，聯準會暗示再升息兩次，埋下了未來經濟前景的伏筆，這次的「暫停升息」不止是定調，還考驗著聯準會如何面對美國經濟走勢的「雙重兩難」困境。