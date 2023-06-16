生病在家休息 不是帶藥到校

近日新北市幼兒園陸續被家長指控「餵食孩子不明藥物」，引發社會恐慌，但此事件其實可以避免。依照我國「幼兒教保及照顧服務實施準則」相關協助用藥規定，看似嚴謹，卻依舊存在著很大的漏洞。

首先是教保服務人員無法確認藥物真偽，且因未具醫療專業，對於各種藥物的保存方式是否適當，也值得討論。

美國早在卅年前對於過動兒用藥便有嚴謹的規範；如果學生必須在學校用藥，藥品必須統一由學校護理人員保管，並依照規定冷藏或常溫保存，教師不可對學生餵食藥物。我國雖讓家長填寫托藥單委請老師負責，但老師在教學之餘可能會忘記餵食時間，致使病情無法有效控制。

根本之道在於，幼童生病應盡量在家休息，而不是帶藥到學校服用；家長若在家照顧幼兒無法上班，則可由政府或雇主提供家庭照顧假，讓家長能帶職帶薪在家照顧幼兒，如此才是給幼兒和家長一個完善的社會照顧環境。否則小孩生病到學校，對於其他小孩仍有群聚傳染的風險，反而不利幼托機構醫療保健。

政府相關單位應加強宣導，小孩生病盡量不要到校，而非只是帶藥到學校讓老師協助服藥，加重教師的工作負擔。若是慢性病，或是如注意力缺失過動症等特殊狀況，則可模仿國外經驗，由專業護理人員統一保管藥物，如此也可避免誤食風險。