明年大選 還會世代對立？

二○二○年總統大選原本民調低迷的蔡英文，搭上反送中的風口，利用「芒果乾」吸引大量年輕族群的選票。不僅如此，綠營還成功的把熱情的韓粉打成退休族的政治狂熱，將世代與候選人標籤化，營造出年輕人投蔡英文，老人才投韓國瑜的印象。世代間出現支持對象不同的拉扯，最後是誰也別想說服誰。明年的總統大選，這樣的場景還會出現？

上次總統選舉人人數一九三一萬餘人，廿至廿九歲選舉人數有三一一萬餘人，卅至卅九歲有三五四萬餘人，略超過三成。雖然未必需要突出年輕選票，但失去年輕選民支持，想要在一對一的選舉中出線也是無望。由於年長者在政黨認同有較強的黏著度，所以在選情激烈對抗下，向來政治關注度低、投票意願也低的年輕選民就成決勝關鍵。一六年總統大選投票率僅六十六點二七％，二○年總統大選投票率則高達七十四點九％，年輕選票的確發揮關鍵影響。

據近期一份民調，賴清德支持度持續領先，柯文哲則排第二，支持度並首度突破三成。是否代表穩居第二有待觀察，但對侯友宜來說是很大的警訊；另外，這次調查未決定與不投票的比率大幅降低，雖然離投票日還有半年，這樣積極表態已接近大選前的氛圍，這對國民黨又是一個重磅炸彈。

民進黨在疫苗政策上得罪了年輕族群，俄烏戰爭後台灣民眾對美國出兵協防台灣失去信心，加上去年八月裴洛西訪台引發對岸封島演習，民進黨政府無力收拾殘局，抗中保台謊言被戳破。但年輕選票並沒有流向國民黨。在這份民調中，柯文哲在廿至卅九歲支持度皆超過五十％，對照聯合報五月的民調，柯文哲在四十歲以下選民中，也以三成五支持度領先賴與侯，年輕選民倒向柯文哲十分明顯。

侯友宜不僅在年輕選票沒有起色，還有一個很大的致命傷，就是國民黨支持者對他還心存疑慮與芥蒂。許多深藍對其兩岸政策有疑慮，他也一直說不清楚兩岸政策，對九二共識態度不明。再者，韓粉對侯友宜上次大選刻意與韓國瑜保持距離的心結未解，這次自然也很難對侯熱情相挺。

從所謂的大局看，選民的心中的大局是下架民進黨，不是藍白誰取得大位，也不在乎國民黨能否在國會過半。如果在未來三位總統參選人的民調順序依然如上，侯未能超越柯，屆時會不會有可能一改上次大選的世代對立，而是長輩聽年輕人一次？