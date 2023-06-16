賴喊民主與獨裁 是無知或邪惡

「民主與獨裁」是賴清德選戰的主軸，日前他提到，只要中共喜歡的政黨勝選，我們的民主就會中斷。這個說法如果不是對民主無知就是邪惡。

自從去年八月以來，兩岸兵凶戰危，全民有感。賴清德在這種局勢下，迅速收起他「務實台獨」的真面目，提出「和平保台」。但是「和平」不是一廂情願，中共的通關密語「九二共識」又是民進黨萬萬不能接受的，為了消解外部不利的條件，只好轉向內部，「民主與獨裁」的口號就此應運而生。

然而把選戰定調為「民主與獨裁」實在太牽強，中華民國已經出現四任的民選總統，從李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，所以已經是一個民主趨近鞏固的國家，更何況現在民進黨一黨獨大，如果獨裁是可能的，那也是民進黨才有這個實力，怎麼樣也輪不到國民黨。

此外，民主是一套體制，「法治」是民主的核心精神，遵循這套體制選出來的總統，不論他是哪一個政黨，只要他依法治理，就是民主。何來民主中斷的說法？賴清德儼然認為：「民進黨的候選人當選總就是民主，非民進黨當選就是不民主」，這不是民主無知是什麼？

以目前的憲政體制，要變成獨裁只有兩個可能：修憲或宣布戒嚴。但是修憲需要四分之一立委提議、四分之三的立委出席、出席委員四分之三同意，又要全民公投，這真是高估了國民黨。另一條路是由當選的總統宣布戒嚴，但是一旦國民黨重返執政，兩岸敵意下降，不但完全沒有戒嚴的條件，也沒有必要背離民意實施戒嚴。

反而賴清德如果當選，兩岸的情勢可能更加惡化，一旦引發戰爭，賴清德宣布戒嚴的可能性升高，那時的中華民國才可能回到獨裁統治的夢魘。

如果賴清德不是對民主無知，他的「民主與獨裁」論述，就是推銷錯誤的民主觀念。台灣的民主體質尚未健全，一個人為了選票，居然可以延緩整個社會的民主進程，誤導選民、甚至愚民，若這不是邪惡，什麼才是邪惡？

美國哲學家羅爾斯說：「政客在乎的是下一次選舉，政治家關心的是下一個世代。」賴清德為了選票，遮掩他「務實台獨」的理想，這是標準的政客。被稱「賴神」，沾沾自喜；漠視「無罪推定」的法律精神，兩百多天不進台南市議會；利用立法院多數，強行通過有違憲之虞的法案（選罷法修正案），展現出「多數獨裁」的本質。坦白說，以賴清德過去從政的霸道作風，他其實比較接近獨裁者的性格！