別讓台灣犧牲於政客不仁

三位主要總統參選人均各就各位，總統大選可謂正式開打；而三黨各路「牛鬼蛇神」紛紛出動，賣力演出，劇力萬鈞，讓人目不暇給。

賴清德雖是備位元首，但以全時政黨主席身分投入選戰，一方面促成立院通過排黑條款，意圖讓人減少對該黨長期執政後導致日益猖獗的黑金疑慮；只是當年賴市長「大義凜然」地指控李全教選議長賄選，拒絕進議會備詢逾兩百天，碰到有類同問題的同黨邱莉莉卻低調停權處裡，嚴重雙標，也讓人懷疑排黑只是表面功夫。

另一方面，其原擬藉「民主大聯盟」擴大票源，不意提名爭議人選不僅黨內反彈，連帶掀起性平議題浪潮。目前，雖有李正皓與林飛帆退選意圖止血，但改提較不會有性騷問題但同樣引人非議的女性參選人，且以開設性平課程作為「痛改前非，戒律未來」來洗白，讓人莞爾。罔顧黨內性平沉痾、識人不明於先，進退失據於後，大大減分。

柯文哲是此次選戰異數，善以直白用語維持一定聲量，但最近訪日為討地主歡心，妄言台灣漁民不關心釣魚台歸屬，只希望在附近捕魚，顯露其國際事務之生嫩；另稱頗有爭議的駐日代表謝長廷為人生導師，也可一窺其是非不分的價值觀，恐會流失不少中立選民。同時民眾黨可謂一人政黨，而柯在台北市長八年政績乏善可陳，也常為譁眾取寵而口不擇言，尚未具備到中央執政條件。

侯友宜則飽嘗內憂外患之苦。郭台銘爭取提名未果後，雖未像四年前「翻桌走人，惡言相向」，但持續「全台走透透」，並在金門約柯文哲演出「海誓山盟」搞曖昧。顯然郭董仍未捏準自己在選民心目中的斤兩，或以為還有「換侯」空間，卻也可能因此讓自己更為難堪，或可能再度成為破壞藍營大局的罪魁禍首。

「外患」方面，新北幼兒園餵藥疑案，經綠營「中央廚房」一番炮製，咬定為園方「餵毒」、市府「懶政」，未能緊急處理，由於指控茲事體大，一時真假莫辨，弄得沸沸揚揚；目前初步檢測幼童結果絕大多數呈陰性，少數含微量巴比妥，看來似是烏龍事件，且迄無一人被收押，豈非怪事？民進黨見縫插針是意料中事，惡意危言聳聽，造成社會恐慌則極不可取；侯團隊則似未記取「恩恩案」教訓，未能上緊發條，令人扼腕。

目前民調，賴的支持度約在三成五到四成間，柯日前首度突破三成，侯則敬陪末座，但不願見民進黨繼續執政者則穩定超過五成，因而有「藍白合」呼聲；但囿於柯文哲不願擔任副手，且要顧民眾黨立委選舉，希望渺茫。

由於民進黨標榜的「清廉、勤政、愛鄉土」已完全破產，以「務實的台獨工作者」自稱的賴雖開始高唱兩岸和平，但已表態對蔡英文讓台海兵凶戰危的兩岸政策將「蔡規賴隨」。因此，為避免台灣可能在「政客不仁」政策下莫名成為廢墟，「下架民進黨」為大選第一要務，期待非綠人士能善用民氣，凝聚團結氣氛，力挽狂瀾。