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美亟欲與陸對話 我須謹慎因應

聯合報／ 黃健群／工業總會大陸事務組組長、大學兼任助理教授（台北市）
美國國務卿布林肯將於18、19日訪問中國大陸。（法新社）
美國國務卿布林肯將於18、19日訪問中國大陸。（法新社）

近來幾個新聞相當值得關注：一、繼美國國務院亞太助卿康達月初訪陸後，國務卿布林肯可能亦將於近期訪陸；二、美國財長葉倫出席國會聽證會時表示，與中國脫鉤將是巨大錯誤；三、美國在台協會處長孫曉雅表示，美國支持台灣三大政黨與大陸溝通交流。這些新聞透露了一個重要訊息：在亟欲緩和自氣球事件以來美中緊張關係的前提下，美國目前的最大利益是維持區域的穩定，並透過對話，尋求與中國大陸合作。

雖然由於布林肯最近又指稱，中國大陸在古巴建立電子監聽站監聽美國，為其訪華增加了一些變數，但從一連串訊息來看，美中兩國都有緩和雙方關係的意圖。

二○二一年三月布林肯發表美國外交政策對中國部分時，強調美中關係本質是競爭關係，但在可以合作時合作，在該對抗時會對抗。然而，這個強調「競爭、合作、對抗」的基調，在隔年五月有了微妙的轉變：布林肯在華盛頓再次發表拜登政府的中國政策時指出，美國和中國都不得不與對方打交道；但在認為中國不僅有重塑國際秩序的意圖，亦有這樣能力的前提下，美國一方面承認中國是全球經濟不可或缺的一部分，另一方面將透過加強投資、協同盟友等方式，與中國競爭。同年十月，美國新版《國家安全戰略報告》明確界定：中國是未來的主要戰略競爭對手，且未來十年將是美中競爭的關鍵十年。

回顧拜登政府的對中國政策，可以窺知：美國對中國在戰略上仍延續川普時期的強硬；但在戰術層面，則更多考慮國際現實，務實的呈現更多彈性。換言之，對美國來說，短期內管控分歧的最好作法就是進行對話；因此，即使美中關係偶有跌宕，但自拜登上任以來，特別是去年峇里島Ｇ20拜習會後，美方一直釋放希望與中國加強對話的訊息。Ｇ７廣島峰會公報對中國部分提出定義含糊的「去風險但不脫鉤」論述，亦被解讀為美方希望緩和與中國關係的訊號。

簡言之，考慮到疫情全球經濟仍在復甦期，且無論是國際甚至是美國，都無法再承受另一場俄烏戰爭，再加上明年美國亦要進行總統大選，諸多考量下，美國勢必希望維持與中國一定程度的互動。雖然有大陸學者在大陸官媒發表評論指出，美國以打壓為主的對華政策短時間內不會發生大的變化，打打停停、起起伏伏將是未來美中關係的常態。但該學者也指出，面對這樣的態勢，美中兩大國能做也必須做的，就是在不穩定性中尋求相對穩定性、在不確定性中力爭保持確定性；因此，美中開啟多層次的對話有其必要性。

對台灣來說，除了必須敏銳關注到美中關係的風向，已悄悄由強調對抗轉向增強對話；更重要的是，要掌握美中兩強博弈過程中台灣利益之所在。如何務實、理性、彈性的面對如此情勢的變化，考驗的不僅是台灣的智慧，同時也是台灣的選擇。

美國在台協會 布林肯 美中關係

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