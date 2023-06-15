侯賴柯爭鋒 美介選兩岸要對話

總統大選升溫，美國強調不會選邊站，關注境外勢力介選，然其官員卻紛紛接觸三黨參選人，形同另類介選。美國在台協會（ＡＩＴ）理事主席羅森柏格會晤侯賴柯，宣稱無論誰勝出，美皆會樂與其合作；另ＡＩＴ台北辦事處長孫曉雅宣稱，與主要三位候選人接觸，皆表達與對岸對話意願，美方絕對支持。

台總統大選結果攸關美印太戰略建構與實施。美固然宣稱期待兩岸溝通對話，但台灣做為印太戰略圍堵中國之民主同盟，美並不會真心希望兩岸關係過於密切，因而在民進黨主政下勢必持守抗中保台路線及聯美抗中戰略。儘管三黨參選人皆呼籲兩岸對話，但此主觀意願非台灣單方表示願意即可完成。大陸當局提出必須回歸九二共識，始能重啟兩岸對話及協商。

民進黨參選人賴清德公開拒絕九二共識，其「務實台獨」挑釁性高於「維持現狀」，若其執政難啟兩岸協商。民眾黨參選人柯文哲倡議「兩岸一家親」，理解與尊重大陸對九二共識的堅持，未公開否定或接受九二共識；維持滬台雙城論壇對話、開啟兩岸城市交流尚可，但要重啟兩岸對話協商則有所不足。國民黨參選人侯友宜雖未公開承認九二共識，但因黨政綱已列入九二共識及宣稱與馬英九兩岸路線無二，倡議兩岸定位是「台灣地區」及「大陸地區」，不同於賴清德所提「兩岸互不隸屬」，兩岸重啟對話應無困難。

總體而論，賴清德之兩岸路線，最不具有「和平保台」及重啟兩岸協商作用，這凸顯其兩岸政策陷入「不可治理」的困境。藍白的兩岸路線相對有利於兩岸對話、解開僵局；賴的務實台獨、台灣不是中國的一部分、兩岸互不隸屬，致兩岸對話成為「不可能的任務」。

賴清德呼籲台灣社會勿存「疑美論」，然而美方官員因其提出務實台獨，間接表達出「疑賴論」。試問，蔡英文提出維持現狀主張，兩岸尚無法重啟對話，且造成軍事威懾規模更擴大、斷交如滾雪球式滑落，及誘發兩岸單邊行動、經濟制裁增加，更遑論務實台獨。

侯友宜的兩岸路線，需要進一步確認是否遵循馬英九倡議的「九二共識、一中各表」。侯雖對九二共識的立場仍模糊不清，但不像前主席洪秀柱提出的「一中共表」、「一中同表」，亦無前主席江啟臣倡議「憲法九二」、朱立倫主席提出「九二共識是沒有共識的共識」等爭論，更無九二共識是過時論、替代論、揚棄論說法；顯然侯友宜不會執著於兩端，最終應會回歸原初「九二共識、一中各表」的詮釋。

當前台灣社會，瀰漫著一股「選擇民進黨、青年上戰場」氛圍，藍白政黨界定總統大選涉及「戰爭與和平」的選擇。至於民進黨則視此選戰為「民主與獨裁」的抉擇。事實上，這兩種框架同時具存於兩岸路線選擇，若選擇抗中保台路線、否定九二共識、標籤化九二共識為等於一國兩制，即無法展開兩岸對話。

國民黨應選擇「和中保台」路線，九二共識是資產非負債。無論從「民主和平論」或整合理論檢視，兩岸交流促進中華國族主義與台灣主體意識對話，利於建立兩岸命運共同體，從而建構兩岸和平穩定框架；最終兩岸政治統合或將是一條水到渠成、涓滴細微的民心工程。