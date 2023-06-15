台灣真的準備打仗了嗎

國防部十三日公布最新版「全民國防應變手冊」，相較去年舊版，頁數增加至四十七頁，也新增「敵我識別」、「戰傷醫療急救」、「化災或輻射災害時的處置」等篇章，另手冊更收錄中共解放軍各種服誌供民眾辨別。警政署亦表示，目前全國近九萬處防空避難所，已委請地方聯合稽查，預計七月中旬前可完成。

上述訊息，許多民眾可能都有疑問並忐忑：台灣是否真的要準備打仗了？

民進黨總統參選人賴清德五月二十八日出席台大政治系學會「二○二四校園總統馬拉松論壇」，提到國防議題時表示，「當戰爭不幸發生，主力部隊是職業軍人，義務役軍人負責守衛基礎設施、在城鄉間進行保護工作，不會前往海陸空戰場」。

以上「義務役不會上戰場」的一席話，顯然是在討好青年朋友，當然有選票的算計考量。因為兩岸開戰必定慘烈，屆時「台灣無前後方、處處都是戰場」，義務役軍人或一般百姓皆無法躲得過。

去年八月，中國大陸在台灣周邊六個海域發動大規模的「圍島」海空聯合軍演，並發射東風導彈穿越台灣上空後，即有報導指出，由於台海情勢嚴峻，日本、印尼與菲律賓都已對台擬定撤僑計畫。菲律賓總統小馬可仕更在今年首度證實，去年已備妥「撤離在台灣的十五萬名菲律賓公民」應急計畫。印尼《羅盤報》也報導，印尼外交部公民保護局主任努格拉哈今年四月公開表示，政府正持續監測台灣發展，並準備好在台卅五萬印尼人的緊急應變計畫。曾幾何時，台灣原是東南亞民眾嚮往工作的美麗國家，如今卻變成人人想逃離的火藥庫。

當前台海兩岸的最大問題，其實不是九二共識承認或不承認問題，而是民進黨的意識形態糾結，亦即牽涉敏感的「台灣獨立」與「中國統一」爭議。由於民進黨向來堅信「台灣獨立」是唯一選項，導致台海兩岸兵凶戰危，也使得台灣成為全球最危險地區。

蔡政府執政七年來，推不出能有效減緩雙方軍事緊張的兩岸和平政策；相反地，卻每年擴增國防預算、大量向美國採購武器、延長義務役期至一年、加強後備軍人教召訓練、實施女性志願役教召，及最近鼓吹民眾平時備妥「個人緊急避難包」等政策，雖符合賴清德的競選言論「備戰才能避戰」，但在國際上看來，上述種種軍事措施，正意味著台海即將爆發戰爭。