詐團天堂 台還宜居？

日前七旬老父天天手機不離手，還興高采烈的說要上課，與家母詢問後家父宣稱只是免費投資課程，並未投入金錢。

但不到一個多月，台灣銀行來電告知家父用女兒結婚的名義先後動用存款。本人因此在網路蒐集眾多新聞、資料由家母轉給家父，家母拜託銀行日後不要讓他任意提領金錢，並且請父親寫下切結書，不要再繼續投資虛擬幣。

然而，父親並未聽進去，不知透過何管道，他把畢生積蓄全數投入後，開始跟家母要錢，說要繳稅後才能把本金跟利息拿回，稱銀行行員不懂。

於是半夜聽到他跟家母大吵，家母有詢問過一六五，也有去警局與法院諮詢，但當事人睡不醒。

據說父親只是加入一個網路廣告的ＬＩＮＥ群組，而後搞到幾乎家破，他本身健康也有些狀況。

而台灣現行的法規對於這種看似正常，但從這次事件看來實際已經接近失智、可以把家掏空的人本身或親屬毫無保護，申請輔助／監護宣告，也需要醫院鑑定以及當事人願意，問題在於當事人瀕臨瘋狂的執著，該怎麼辦？

政府不斷投錢宣示反詐，要求基層透過各種公開場合宣導，但總有像吾父這樣對身邊人充滿防備心，卻對詐騙集團全然掏心的、撞了南牆也不回頭的頭鐵的人，又不可能拿鐵鍊把他拴在家，畢竟他依然能工作啊！

這樣的案例在身邊或報章雜誌層出不窮，政府相關單位在法規層面對虛擬貨幣或投資詐欺欠缺完整論述，無法阻斷金流或是判處集團首腦重刑，只是讓詐騙集團不斷有天上掉下來的禮物。面對陌生的父親以及殘酷的現實，試問，台灣真的還適合居住嗎？