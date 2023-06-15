聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐團天堂 台還宜居？

聯合報／ 嚴怡瑋／公（台中市）

日前七旬老父天天手機不離手，還興高采烈的說要上課，與家母詢問後家父宣稱只是免費投資課程，並未投入金錢。

但不到一個多月，台灣銀行來電告知家父用女兒結婚的名義先後動用存款。本人因此在網路蒐集眾多新聞、資料由家母轉給家父，家母拜託銀行日後不要讓他任意提領金錢，並且請父親寫下切結書，不要再繼續投資虛擬幣。

然而，父親並未聽進去，不知透過何管道，他把畢生積蓄全數投入後，開始跟家母要錢，說要繳稅後才能把本金跟利息拿回，稱銀行行員不懂。

於是半夜聽到他跟家母大吵，家母有詢問過一六五，也有去警局與法院諮詢，但當事人睡不醒。

據說父親只是加入一個網路廣告的ＬＩＮＥ群組，而後搞到幾乎家破，他本身健康也有些狀況。

而台灣現行的法規對於這種看似正常，但從這次事件看來實際已經接近失智、可以把家掏空的人本身或親屬毫無保護，申請輔助／監護宣告，也需要醫院鑑定以及當事人願意，問題在於當事人瀕臨瘋狂的執著，該怎麼辦？

政府不斷投錢宣示反詐，要求基層透過各種公開場合宣導，但總有像吾父這樣對身邊人充滿防備心，卻對詐騙集團全然掏心的、撞了南牆也不回頭的頭鐵的人，又不可能拿鐵鍊把他拴在家，畢竟他依然能工作啊！

這樣的案例在身邊或報章雜誌層出不窮，政府相關單位在法規層面對虛擬貨幣或投資詐欺欠缺完整論述，無法阻斷金流或是判處集團首腦重刑，只是讓詐騙集團不斷有天上掉下來的禮物。面對陌生的父親以及殘酷的現實，試問，台灣真的還適合居住嗎？

詐騙集團 結婚 利息

延伸閱讀

半年賺逾300萬！詐團靈驗宮廟求籤「將有一劫」 警攻堅破據點

影／港仔網路求職妄想來台一夜致富 淪為詐團車手遭逮夢碎

他躲西門町「鬼頭鬼腦」收13萬現金 萬華警活逮詐團收水手

行員覺帳戶有異熱心通報 南警瓦解詐團逮7人還查獲毒咖啡包

相關新聞

修性平三法第一步 必也正名

台灣#MeToo爆發後，朝野政黨最大的共識似乎是立即修改性平三法，愈快愈好。求快固然表示決心，更重要的是同時必須求好，方...

日排核廢水 政府應表態

福島第一核電廠所屬的東京電力公司（東電），已於十二日開始操作核汙水排放相關設備，預計試運行兩周以檢查設備是否有問題，並於...

台灣真的準備打仗了嗎

國防部十三日公布最新版「全民國防應變手冊」，相較去年舊版，頁數增加至四十七頁，也新增「敵我識別」、「戰傷醫療急救」、「化...

詐團天堂 台還宜居？

日前七旬老父天天手機不離手，還興高采烈的說要上課，與家母詢問後家父宣稱只是免費投資課程，並未投入金錢。

美亟欲與陸對話 我須謹慎因應

近來幾個新聞相當值得關注：一、繼美國國務院亞太助卿康達月初訪陸後，國務卿布林肯可能亦將於近期訪陸；二、美國財長葉倫出席國...

侯賴柯爭鋒 美介選兩岸要對話

總統大選升溫，美國強調不會選邊站，關注境外勢力介選，然其官員卻紛紛接觸三黨參選人，形同另類介選。美國在台協會（ＡＩＴ）理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦