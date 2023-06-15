日排核廢水 政府應表態

福島第一核電廠所屬的東京電力公司（東電），已於十二日開始操作核汙水排放相關設備，預計試運行兩周以檢查設備是否有問題，並於六月底開始放流核汙水。對此，我國立場為何？核汙水排放攸關漁民生計、消費者食安、生態發展，政府有站出來嗎？

二○一一年福島核災，日本將超過一三○萬噸的核廢水儲存於核電廠的核汙水儲存罐中，目前將通過海底隧道輸送至距離岸邊一公里排入太平洋，此舉已遭鄰近日本的中國大陸及南韓強烈抗議，但我政府有嚴正譴責嗎？

香港環境及生態局表示，一旦日本開始排放核汙水，將立即停止部分日本海產進口，禁止進口的範圍可能會比福島核事故後更大；中國大陸則稱將進行廿四小時監測，同時譴責日本作法不道德，並對日本海產實施進口限制。

東電六月五日發表報告指出，五月在核電站附近水域捕獲的魚體內輻射超標一八○倍，當局將在海灣內設置防護網，防止這些魚游出港灣。但既要防止輻射魚游出港灣，為何還要刻意排放核汙水？

我國原能會卻表示：從日本福島排出的氚廢水，大部分會隨北太平洋洋流，往東太平洋及美國移動，另外一小部分，最快在排放一兩年後到達台灣海域，最大濃度影響要到排放後四年，對台灣的影響非常低。原能會的「對台灣的影響非常低」，是我國政府的態度與立場嗎？是贊成日本排放核汙水嗎？

日本「朝日新聞」在二○二一年一月所進行的民調顯示，有五十五％的日本人反對排放核廢水，八十六％的日本人對於國際接受程度感到擔憂。

連大多數日本人對於核汙水排放都表示不支持與憂心，我政府有為漁民生計、消費者食安憂心嗎？

令人憂心的是，核汙水中是否仍有鍶九十、碳十四、銫一三七、碘─一二九、鈷六十等放射性物質的殘留，其將聚集於食物鏈，長期下來累積攝取的量，將傷害人體健康。

政府應該嚴正要求日本政府，對所有被處理過的核汙水進行檢測，並披露相關資訊，以確定核汙水是否存在有害核種；政府更應主動積極為消費者的食安把關，在日本排放核汙水前，擴大取樣地點並建立檢測資料庫，核汙水排放後再於相同取樣點連續取樣檢測比對，並強化進口食品漁產等輻射監測作為，這是政府責無旁貸的責任。