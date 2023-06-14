迎高齡就業 推動生產老化

日前聯合報橘世代報導高齡者就業問題，確實，我國高齡者勞參率約為九％，在國際上屬末段班；根據國發會資料，台灣因受少子化及高齡化的影響，人口紅利將在二○二八年結束，步入人口負債期，到二○四○年扶老比會超過五十％。因此落實老人就業，是社福工作重要的課題。

由於全球性平均壽命延長，以及健康高齡者人數增加，嬰兒潮世代退休後再就業傾向偏高，其目的是促進健康、提高社會參與、增加經濟所得。因此自一九九○年代以降，國際社會積極推動「生產老化」的新理念，善用老年人力資源，這也是老人福利領域繼「健康老化」、「活躍老化」後的新思維，不但為人力資源另闢新源頭，也讓老人享有尊嚴與扮演貢獻者的角色。

檢視我國近年來推動高齡人口的相關政策，二○一五年首度提出「高齡社會白皮書」，再來就是二○二○年開始實施的「中高齡者及高齡者就業促進法」。「高齡社會白皮書」只是消極地探討延長老人健康年數並減少失能人口，完善建置長期照顧服務計畫，減輕青年照顧長者壓力；「高齡者就業促進法」，則大都著墨於禁止年齡歧視，禁止雇主以年齡為由對高齡受僱者予以差別待遇；至於積極推動高齡者就業之措施猶未落實，亟待加強。

他山之石，可以攻錯。以鄰近的日韓為例，日本高齡就業促進係提高退休年齡至七十歲，並實施高齡續僱制度以保障高齡勞工就業機會，其值得我國借鏡之處，是考量長者的體能，工作量及時間盡量具彈性，每月不超過十天，每周工時不超過二十小時，提供可讓高齡者快樂與獲得成就感的工作環境，安享有意義的老年生活。南韓則以薪資遞減及強制聘僱推動老人就業，勞資雙方協議退休前逐年減少薪資、縮短工時，政府補助雇主繼續僱用高齡者，僱用三百人以上的企業須強制聘僱一定比例的高齡者。

開發及運用高齡者勞動力，推動生產老化，已是時代趨勢。建請政府研議漸進式及適齡退休制度，使高齡者在職延長，退休延後，並鼓勵「青銀共創」，促進世代融合及經驗傳承，為人力資源另闢新活路。