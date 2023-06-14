108課綱問題未解 118課綱怎麼編

一○八年開始實施的十二年國教課綱迄今已四年，實施前教育團體提出諸多質疑，如今已成為事實，且正逐步侵蝕台灣的國力及學子的競爭力，造成社會共識的斷層和品德教育的失落。但問題尚未解決，一一八課綱已開始研議，繼續錯誤的思維，加速教育的滑坡。一一八課綱必須暫停，先檢討一○八課綱，從根本上處理故意被忽視的實務問題：

一、降低學生基本學力，弱化台灣國際競爭力：課綱實施前，教育界擔心刪減國英數必修時數，會弱化學生基礎能力。實施三年後，逾六成國、高中認為新課綱已造成學生基礎學力不足，超過七成國高中認為學生學力落差擴大；學校普遍觀察到學生有強者愈強、弱者愈弱的Ｍ型化發展，城鄉差距則更形擴大。

刪減必修學分，使高中生進入大學專業領域的銜接出現斷層，而自然科領域必修時數從三年十六學分降到八學分，更直接造成產業界的焦慮。他們與大學合作設立半導體學院，又直接到高中撈人，這都代表教育部的失能。新課綱強調「跨領域素養」，素養化的考題動輒數百字；結果各科考卷都像閱讀測驗，反而弱化了學科專業能力。

二、學習歷程檔案徒增困擾：一○八課綱考招制度複雜，學習歷程檔案更讓超過九成的高中在實施上遇到困難；高中端動員了教師與行政全面配合，卻無法確定大學的具體參採標準。為了吸睛，有財力的家長出高價找電商平台、補習班、甚至專人代做檔案，卻進一步製造了階級差異。

三、品德教育失落：一○八課綱的品德教育產生偏差，源自於公民教育失守道德，加上家庭功能失調，社會問題層出不窮等各種主客觀因素，使得校園霸凌愈來愈嚴重、毒品益形氾濫，漸成培養犯罪意識的溫床。

四、國族認知缺乏共識：課綱拆解了歷史科的時間軸和地理科的區域觀，又極小化中華文化教材與經典選文，解構了學生的國族與文化意識。許多廿歲以下的年輕人不清楚「中華民國」是我們的國號，孫中山是我們的國父；卅歲以下不知道辛亥革命、黃花崗烈士，遑論秦皇漢武。認知的差異造成台灣世代間的割裂，更是兩岸兵凶戰危的潛在因素。

一○八課綱涵蓋範圍從國小到高中，影響數百萬學生；牽動層面又從品德教養到學科能力，內外雙殺。因為太龐雜，真要處理，必須由人選入手；人對了，事才可能對。

首先，設立專責小組，除專家學者外，還要包括教學現場的行政人員、教師、家長和學生。第二，召開全國教育會議，讓社會各界有對話的機會，集思廣益聚焦有效的解決之道。第三，開放各項資料，如「台灣後期中等教育長期追蹤資料庫」，公布從一○八學年開始進行、三年一期的課綱實施普查數據，切莫諱疾忌醫。