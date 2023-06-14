基隆港四接站 2050年接空氣？

十五年前，台電說要卸煤，要在深澳番仔澳灣蓋卸煤碼頭，兩千多億的水泥碼頭像一支利劍，橫亙在海洋中央。

當初如果不是反卸煤碼頭小組成員極力抗爭，現在台電那支水泥利劍將切毀八斗子海科館、潮境公園沿線的海洋生態及美麗海景，沿線的潛水等觀光產業也會被利劍切碎。

十五年後的今天，政府宣布零碳排，如果當初放任台電興建，現在這個卸煤碼頭再過一兩年就無法使用，形同廢棄。

台灣的能源觀念，已落後於國際，政府如果還墨守成規，眼光短淺，那麼不知道還要白花多少納稅人的錢？不知道要破壞多少台灣的自然環境？

台電當初找各種合理化理由，他們用發放回饋金、請客、免費旅遊來拉攏民心，甚至用送雨傘、送洗衣粉騙取人民的簽名，人民不明就裡，吃人嘴軟，以為簽名是要去拿雨傘（實際上是為支持卸煤碼頭簽名背書）。二○○八年，我們蒐集台電欺騙人民的違法證據，將證據送監察院，最後台電在二○○九年受到監察院的糾正。

台電說蓋四接空氣會變好，其實根據台電提供給立委的資料，四接運轉後，懸浮微粒是現在的一點九倍，溫室氣體（碳排放）是現在的三點四倍。他們現在說會作好生態復育，要知道自然生態環境一旦破壞了，永遠不可能再用人工方式復育回來。

當初反對台電在深澳番仔澳灣蓋卸煤碼頭，今天來看這是正確的選擇，否則現在這個即將廢棄的卸煤碼頭不卸煤，水泥利劍大怪物還會橫亙在海洋中央。同樣的，現在的四接天然氣接收站要填掉三四五個籃球場面積的海洋水產動植物保育區，在基隆港大船進出的港嘴擺天然氣大儲存槽，再在基隆港嘴築起水泥圍堤，讓港的錨泊區變成協和電廠天然氣迴船池，四接工程至少要做七、八年，真正使用的時間只有十幾年，以國際能源進步的速度，四接天然氣接收站勢必會跟不上時代。到了二○五○年零碳排，四接天然氣接收站，只能在基隆港嘴接空氣，而我們卻要因為政府及台電的短視，付出毀掉海洋一級保育區及基隆港港務及船隻安全的巨大代價。

所以，我們現在要努力把自然海岸保護下來，並督促政府，趕緊跟上國際能源腳步，不要再破壞自然環境，不要再亂花人民的納稅錢，重新考慮環境永續的再生能源。