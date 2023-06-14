看日本 我國防、能源如兒戲

上月卅一日赴日旅遊途中，巧遇二事：

一是日本時間當日上午六點卅二分，各家新聞社臨時插播北韓發射飛彈。其實早在數日前北韓預告將試射「人工衛星」，同時公告降落點在沖繩近海後，日本首相岸田文雄即表示已備妥應對方案，新聞畫面也展示海上神盾艦與陸上愛國者飛彈部署畫面，以安定民心。媒體還派員至那霸、與大陸最靠近北韓的丹東觀察動態。新聞插播不斷呼籲沖繩民眾進入建物與地下室避難（同時間當地尚有颱風過境，誠禍不單行矣）。七點十九分，電台報導飛彈未朝日本飛來，避難措施解除，國、內外航班不受影響。岸田首相隨露面證實。七點四十四分傳出北韓發射失敗消息。

二是同天日本參院通過「綠色轉型脫碳電源法」。該法係「原子能基本法」、「電氣事業法」、「核原料物質、核燃料物質及反應堆監管法」等五部法律修正案的總稱。目的是為因應能源供應吃緊、發電成本大增與減碳需求，故繼去年八月岸田宣示「最大限度利用現有核電站」後啟動修法作業。規定主要內容在於取消了核電廠原本運轉四十至六十年的上限，改為要求民營電力公司對運營三十年以上機組，每十年進行體檢，並報告其「原子力規制委員會」（類似我原能會）接受審查。該會於必要時，將下令更新或不准延役。此法通過後，等於放寬讓核電廠有可能無限期使用，被視為該國能源政策一重大轉向。

反觀國內。去年八月共軍圍台軍演期間，不管是出於所謂「非領空」或「飛行大氣層外無危害」，相信民眾對國防部未發警報，導致東風飛彈從頭掠過猶不自知，仍記憶猶新。

再看核電議題，近日，從賴清德拋出「核能備用」，與蔡總統呼應「緊急命令重啟核電」以來，爭議未決。然針對將屆或超過法定使用期限的核電設備，無論欲備用或重啟，在必要相關的法制與技術準備上，卻未見當局有何作為。

台、日相較，這樣的國防與能源決策品質，試問國人安心否？