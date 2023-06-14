MeToo如吐沙 不說不代表沒發生

台灣#MeToo運動至今，被害者不分男女，異性戀與同性戀者皆有受害經驗。受害者以女性居多，而社會大眾多半還是給予善意的回應。或許我們的社會終於成熟到可以討論這個議題，但這波討論聲量必然也激起許多人的焦慮，特別是男性；這些男性朋友必然也曾惶惑日後如何與異性（其實也包括同性在內）相處而不被視為性騷擾。

生為一位生理女性，我想分享幾個基本原則：

一、請認知到性騷擾不只是性的問題，更大一部分是加害者對被害者的控制權問題；例如職場的上對下關係，或者教師掌握學生的成績或利用孺慕之情等。

二、許多女性在成長過程中多少都曾遭遇性騷擾的問題，不說不是因為沒發生，而是因為對你的信任還不夠，所以請不要問「為什麼不告訴我」，而是自問「我為什麼沒有做到讓你足以信任我」。也請給點時間，讓受害者準備好再開口。你以為他「今天才說」，多半是他已經沉澱／療傷／準備了好久，好不容易才說出口，因為知道說出口要付出的代價。

三、請多一分警覺，當身旁看見不大對的事情，勇於開口介入，讓加害者知道被害者不是孤單一人，很多時候有第三人在場就能造成不同局面。更好的做法當然是挺身而出，將被害者帶離現場或做更進一步的處理。袖手旁觀者的不作為／冷眼旁觀／潑冷水，傷害程度不下於加害者所造成的。

四、請雞婆一點，例如派學生出外實習，教師在行前會議上應該不只說明實習日期等基本資料，更該強調分數不掌握在實習單位手上，請學生面對騷擾時勇於說不並且回報，讓學校或職場都能不因考核或升遷被拿捏而受性騷擾。

五、說黃色笑話不是死罪，但你說之前是否問過對方願不願意聽？牽手不是不可以，但牽之前能不能問一下？「事先取得同意」這幾個字不是那麼難懂，或者說「你不希望發生在你姊妹／妻子／女兒身上的事情就不要做」。

六、請聽懂話下面的意思，當你身旁的女性朋友問「你可不可以陪我去？」或「你可不可以來接我？」或許就是她釋放出的求救訊號，請你盡可能答應，至少多問一聲「你有沒有危險？」

在女性是主要受害者的#MeToo運動中，男性不是女性的敵人（即使加害者大部分是男性）；當女性在陳述被害過程時，我們控訴的不是你，而是男性在這個社會中濫用長期享有的優勢而造成性騷擾的發生。

當我們在「吐沙」的過程中，你能安靜地陪在一旁，問一句「我可以幫上什麼忙嗎？」就很足夠。

希望這波運動對不同性別與性向者，都是開始面對苦痛和療癒自身的過程。

如果你很幸運不是被害者也不是加害者，那麼讓我們從中學習，#MeToo運動是「吐沙」的過程，需要不同性別、性向、年齡和領域者共同前進。這也是為什麼我更期待這些受害者和加害者任職的單位出聲，請告訴大家，當加害者利用這個環境給予的權勢來迫害時，他背後的單位做了什麼來避免下一個被害者出現？