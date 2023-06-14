看新聞，好多人正在「公開道歉」，卻愈看愈冷感。

網紅譁眾取寵，拍片狂酸外國餐廳反而挨轟，只得公開道歉，下架影片。

綠營性騷風暴，也一堆公開道歉。有的道歉半吊子文青，說什麼「上一次沒接住，這一次好好接住。」還以為是體育課的考試。有的道歉僅僅幾十個字，用假設語氣說，「如果無心之舉造成困擾，深表歉意。」

前幾年，網路討論台灣人愛說「不好意思」，ＢＢＣ甚至形容台灣是「一個隨時、不停道歉的島嶼」。外國人有所不知，台灣的「不好意思」那四個字有口無心，相當廉價。

倘若把道歉分內外兩層次，內層是心中苦痛，類似在電線桿上看到標語「天國近了要懺悔」的宗教情操；外層是扛起彌補責任，那麼，台灣人掛嘴上的「不好意思」連內心悔悟都搆不上。而當我們真需要道歉的時刻，比方說，在超市購物發現標價錯誤，店員向你道歉了嗎？恐怕得到的只有不耐煩。

網路時代，私事也上網，道歉成為公開表演「危機處理」，只可惜，表演手法有好有壞，誠意都很少。

當年，美國柯林頓總統為了性醜聞，公開道歉好幾次，跟著民意風向修正用詞，最後說「即使貴為總統，也有私生活。」這招正中資本主義重視私領域的潛意識，於是民調反轉，成為美國史上很受歡迎的總統。

而川普總統今年四月在性侵女作家的案子被判敗訴，不僅不道歉，還公開說女作家「不是他愛的類型」，根據華盛頓郵報和美國廣播公司五月民調顯示，川普大贏支持度創新低的現任總統拜登。

比起私領域，公共事務之道歉，例如廠商召回不良商品，更像公關手段去維護自己。六月初我在美國雜誌「外交政策」突然看到一篇文章講廣島、長崎、原子彈，仔細一讀，原來新電影「奧本海默」七月將上檔，奧本海默是原子彈之父，電影描述美國開發與使用原子彈的過程。片子還未上映，立場無從得知，雜誌已開始打預防針洗白原子彈，告誡世人說美國兩次丟原子彈殺死數十萬平民是不得已也、是該被感謝的英雄行為！

美國扔原子彈後三年，約翰韋恩主演西部大片「她圍著黃絲帶」，經典台詞是「絕不道歉，道歉象徵脆弱。」此片背景一八七六年，約翰韋恩飾演美國西部騎兵隊長，哀嘆卡士達將軍已死。三十年前，卡通常常拿卡士達將軍屠殺美洲原住民開玩笑，如今，美國小孩甚至不知他為何死於原住民之手。約翰韋恩的騎兵隊要把原住民「趕回保留區」，影片結尾讚頌「騎兵隊到哪，美國就到哪。」

如此思維，歐巴馬總統去廣島當然不為扔原子彈道歉，卻強調「美國那樣做不代表別國也可那樣做。」拜登去廣島，長篇演說都省了，眾人在核爆紀念公園拍照留念，白宮事先發聲明：「絕不道歉！」美國人不選弱者當總統，強者永遠是對的，道歉與否都是權力從屬手段的公開秀。

所以，我們看到形形色色的公開道歉混雜太多表演成分，信任就降低，懷疑升高，大家用狐疑眼光看檯面上一切。這種低信任社會再也不會有全民總統，只剩下弱肉強食、贏者全拿。