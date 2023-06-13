第4波疫情猛 別讓醫療崩壞

台灣新冠疫情第四波來勢洶洶，診所每天都有許多病人，只要有喉嚨痛跟咳嗽症狀，快篩大多是陽性確診。年輕人給予症狀治療藥物很快痊癒。老人或是免疫機能不好者，就要及早給予抗病毒藥物Paxlovid，才能大幅減少重症和死亡。診所人滿為患，壓力沉重，報紙標題「急診拉警報 滿床等住院一路塞」，加上暑假即將來臨，大家會去游泳、聚會、搭乘公共運輸旅行，疫情或恐更加嚴重，執政當局宜有危機管理預防作為。

根據疾管署統計，重症死亡病人有三個特點：超過六十歲、疫苗沒有打滿三劑，高風險者沒有盡快服用抗病毒藥物；後二者是可以努力的方向。從今年初迄今，因新冠感染往生約四千三百人，上周平均每天有二十八人往生，如果不加強防疫，到年底預估一萬人因新冠往生。為了台灣的經濟民生，跟世界接軌，加上新冠病毒致病力減弱，解封降級是必要，但還是需要有防疫配套，盡可能減少寶貴生命流逝。

現新冠流行株是Omicron，全世界都是施打次世代疫苗。可是前日有病人要施打第二劑疫苗，護理師告誡「疾管署規定第二劑只能施打第一代武漢株疫苗」，否則嚴懲。天啊！現在已沒有武漢株流行，我國竟還有這麼僵化的規定。

台灣去年編列九百四十二億防疫特別預算，提供數百萬民眾確診的治療費用，捉襟見肘，也安然度過。今年編列八百四十五億防疫公務預算，年初疫情不嚴重預算寬裕，萬萬沒有想到我國非常天真，自今年三月二十日起，竟然把確診者的治療費用「回歸」健保總額支付。只是去年九月協商今年的健保總額支付範圍，完全沒有包括新冠確診者的治療費用，似乎有背信之嫌。

更過分的是，開立抗病毒藥物醫師必須耗用非常多時間研判藥物交互作用，查詢其腎功能給予不同劑量，萬一搞錯都有醫療責任。去年防疫經費吃緊之際，給付醫師開立抗病毒藥物費用五百元，照顧費用五百元。今年防疫預算寬裕，竟然疾管署給付開立抗病毒藥物費用是零元，如此可以將士用命、高士氣防疫？

今年第一季疫情不嚴重，北區中醫的浮動點值已經低到○點六九元，第二季疫情嚴重，點值一定更低，官員的薪水願意打六九折嗎？雖然健保署有「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」預算，必要時撥補救濟。一一二年編列八億元，但是第四波的疫情如此嚴重，一天將近三萬人確診，診所、醫院確診病人治療費用龐大，杯水車薪。

衛服部把今年新冠確診的治療費用，不名正言順由防疫預算支付，取巧「回歸」由健保總額支付，自以為占便宜，殊不知當第二季、第三季點值低到不合理時，不但醫院營運困難，更請不到護理師，不得已關閉病房，急診人滿為患，最後吃虧的還是民眾和政府威信。更重要的是，政府失去了全國醫護人員的「心」和尊重，以後疫情再起，如何團結大家防疫？期待即刻預估今年五、六月點值，釜底抽薪，就是由今年八百四十五億防疫經費支付新冠疫情的治療費用，避免醫療崩壞，國家人民甚幸。