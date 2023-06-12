教改下 培育閱讀素養 共享讀寫之樂

近日出席公立高中教師甄試評選，看見新秀老師們演示教學、認真投入，所試教者，不是韓愈〈送董邵南序〉的燕趙感慨悲歌、也非徐霞客壯遊的書寫地理；代之以郁永河〈北投硫穴記〉、洪棄生〈鹿港乘桴記〉、陳第〈東番記〉等範文教學。

當第一線教師們分享課文，「不在於詞采文學性，卻能對台灣本土的認識」；是的，「去中化」已經達標，台灣文學賞讀已成主流。正是「教育政治學」告訴我們：教育與政治分不開。

教改迄今卅載，即令一○八課綱真能重新修訂完成並付諸施行，是否已經緩不濟急？又將耽延多少莘莘學子之基礎學科及文化素養？

在安定中求進步，閱讀素養、寫作教學仍有方法！

以報載「一一二會考放榜、寫作四六○九人抱蛋」為例，閱讀、寫作，提供自我省察思考、與作者互動對話，原是如此愉悅的事！卻看見大人告訴孩子「先訂立寫作主軸、再安排架構布局」；反之，「缺乏確立寫作意識，當擬定主軸、進而循序漸進鋪陳」。但關鍵在於「枵腹為文、腹笥甚窘」，自是無法體會老師說的書寫金鍼。況且，汗牛充棟、浩如煙海中，許多聽起來很有道理的讀寫清規戒律，教學能否將道理化作平易近人、深入淺出？

然而，廿年前已見新手教師在教學現場所遇難點，包括：面對高中國文第一課，韓愈〈師說〉，必須先花時間解說古文運動、韓柳文；甚至唐宋八大家、駢體文。教改後，從教科書內文到學生背景常識、教學時間均顯不足，兼顧教學進度，則跋前疐後，自是兩難。

如何引起閱讀的好奇心與興趣，一個人的世界在書架上，天下第一件好事，還是讀書！教師要將經典著作及不同的學說介紹給學生，讓學生自己來選擇、甚或存疑也無妨。任何閱讀、經年累月，鍥而不捨，最終都不會徒然。

一一二會考，孩子們在有限的時間內完成八百字書寫，題目本身「圖表調查」涉及統計命題之疑慮，誠非「題型創新、培養π型人才」可以開脫，已見統計學教授提出問難。要孩子在考場「為文造情」，馳騁創意、想像力，展現讀寫力。如果我轉生成國中生，會怎麼寫？坦誠說來，十五歲的我，做不到命題老師的預期成效！

創意、創新、革新之教育大纛及教學能力，唯藉閱讀、思考、統整、會通，正是朱熹〈觀書有感〉所云：「為有源頭活水來」。若捨此不由，終將緣木求魚、成為斷港絕潢。唯自閱讀入手，喜愛閱讀，由點而線至面，撒成一張網，就是議題散發擴張，則寫作批郤導窾，終至左右逢源、游刃有餘。教師就從「一個人的世界在書架上」始，唯上行下效、願師生共享讀寫之樂。

閱讀素養要趁早培育，《顏氏家訓．勉學篇》有謂「固須早教」，及時引出，如同蘇格拉底將「老師」形容為「知識的產婆」，藉由誘導及催促，幫助受教者「產出」智慧。反之，「時過然後學，則勤苦而難」。一○八課綱既非短時間更動得了，唯願師生、家長在安定中求進步；「學其上，僅得其中；學其中，斯為下矣。」共享眼前教改下的讀寫之樂。