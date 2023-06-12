物價指數是否應包含房價？

五月消費者物價指數（CPI）年增率降至百分之二，創近兩年低點，但民眾真實感受卻和官方有相當差距。多位財經學者專家認為問題來自CPI未納房價，但主計總處提出四大理由反對將房價納入CPI，有關爭議應再釐清。

消費者物價項目，包括國人一般在食衣住行育樂的日常消費支出，其中居住項目支出龐大，占CPI權重比例大，其變動影響CPI結果。長期以來，主計總處調查CPI的居住消費支出，包括租屋者的租金及自有住宅者的「設算租金」，惟二者均以私有住宅抽樣的租金計算。如此是否符合一般國人的居住消費支出，值得商榷。

首先，國人約八成的房屋自有率，居住消費多為自有住宅，少數為出租住宅，兩者的消費支出明顯不同。若僅透過出租住宅設算租金，顯然低估一般多數人的居住消費水準。

其次，由於國內租屋黑市情況嚴重、資訊不透明、實價登錄資訊有限，政府調查掌握租金水準不易精確。況且在房東試圖逃漏稅情況下，租金多偏低申報。相對於完整的房價實價登錄資訊，房價的真實性與公信力遠優於房租。

第三，國內房價年租金比，根據學界研究估算，在台北長期高達五十，相對國外六至七的合理水準差距極大，顯示國內房租偏低且房價偏高的不合理現象。此亦反映國內高房價下，住宅使用者成本租金估算偏低現象。

第四，國人的居住消費多以自購房屋，按月支付房貸為主。當房價逐漸上漲，房貸利率也緩步上升，每月的房貸支出明顯大於設算租金。根據內政部調查資料，貸款負擔率全國已達四十％，台北更高達六十六％，顯示房貸支出是家庭最大的消費，尤其當房價與利率近年來敏感變動，相較於每年契約租金的鈍化，人民感受與官方CPI的變動有明顯落差。

第五，住宅是否屬於消費商品？學界主張及政府政策多認為住宅本質應是以居住消費為主，惟近年國內住宅投資盛行，逐漸被扭曲為投資商品。根據內政部委託之長期住宅動向需求調查，有八成以上購屋者為自住消費需求，只有不到二成為投資需求。

第六，有關CPI計算與國際規範問題，各國不只是住宅消費習慣與方式不同，而且住宅租買市場資訊情況也有所差異，如何正確呈現國人消費物價水準及其變動才是關鍵。

個人早期研究即發現CPI只透過偏低租金計算自有住宅設算租金的盲點，於是利用官方房價資料建立計量經濟模型，根據租買消費現況，調整租金與房價二者權重，重新計算納入CPI中。此研究成果於民國八十一年主計處「物價研討會」發表，並在八十二年刊登於《政大學報》，非常遺憾當時未能受到重視。

經過卅年的時空變遷，不但房價大幅上漲造成居住消費支出負擔更加沉重，也凸顯僅透過偏低租金所呈現的設算租金不合理，造成國人對物價指數調查結果與實際感受有所落差。個人可以理解實務上將房價納入物價指數中，可能造成CPI的大幅波動，影響層面相當大；初期或可先調整設算租金的計算方式，透過房價的使用者成本逐漸提高設算租金及其變動，未來再逐步將房價、房貸及利率等因素納入CPI。

物價指數應反映國人的消費水準及變化趨勢，應檢討政策如何調整以符合現況及人民感受。建議主管機關可自行研究或委託專業學術單位進行模擬「試編」工作，並評估相關政策影響，以為後續改革之依據。