星期透視／去風險與避險的世界

邱坤玄 美國國務卿布林肯傳出可能最快於下周訪問中國，他在日前表示，美國沒有要求任何國家在美國和中國之間選邊站。其實這足以顯示美中兩大強權溝通的必要性，以及美國已經無法主導非西方世界的走向，要求這些國家選邊站。

美國在對大陸進行經濟脫鉤（de-coupling）幾年後，發現大陸並未因此挫敗，加上雙方關係連結密切，脫鉤已不可行，而改稱要致力於歐盟委員會主席范德賴恩所提的去風險（de-risking）。

脫鉤既不可行，就必須進行交往與合作，更重要的是要避免交往過於深入帶來風險。這其實也是一種既聯合又鬥爭的策略，聯合可以處理對人類共同威脅的問題，例如氣候變遷、自然保護、流行病的防治、限制核武擴散以及全球金融穩定等。鬥爭則需要提升自己的實力以及盟邦合作，整體看來，鬥爭的成分更多。

去風險並非是一般理解的避險策略，避險是在強權鬥爭中避免選邊站的困境，更理想的還可以左右逢源。俄烏戰爭之後，除了美國與西方國家聯合對俄國實施制裁之外，其他發展中國家，例如印度、巴西、土耳其、沙烏地阿拉伯等，則是務實的避免捲入中俄與美國西歐兩大集團的對抗，同時近乎投機的與中俄交往，從避險中獲利又進行去風險化，這些國家與兩大強權維持非敵非友的關係，最大程度的追求國家利益。

近兩年來海峽兩岸是否會發生戰爭的議題，已經成為國際關注的焦點，也逐漸成為台灣人民的夢魘，而西方智庫不知做了多少次的兵推，預測了多少機艦損失的數量以及死傷的人數，殘酷的戰爭就只剩一堆冷冰冰的數字，悲天憫人、生靈塗炭的呼籲與警示被一堆數字與對抗口號淹沒，去風險化也許能為兩岸帶來一絲的春風。

最近賴清德被問到最想和哪個國家領袖共進晚餐，他立即回答「最希望和中國國家主席習近平」一起，這種回答一聽就知道缺乏「誠意」，更帶有調侃的意味，這就是當前民進黨政府大陸政策的態度，無意經營，更談不上建設性。

國民黨在處理兩岸議題上一向具有優勢，「九二共識」作為兩岸發展的基礎，促進了兩岸交流與和平，現在「九二共識」被對手汙名化，部分國民黨人因而退卻，又拿不出一個新的替代共識，自陷困境。事實證明「九二共識」對兩岸關係的和解發揮了重大作用，更何況它是寫在國民黨的「政策綱領」當中，每個黨員都應對它有足夠信心，並且努力實踐。

兩岸在接觸合作中應當注意降低風險，兩岸經貿關係密切，去年我對大陸貿易順差達到一千五百億美元，戰爭的代價相對升高，是兩岸緩和的潤滑劑。目前更需要推動兩岸青年的交流，兩岸青年都有各自價值的堅持，但是他們也有相互探索的高度興趣與快速的交流方式，開放與深化兩岸青年交流，一定會開創兩岸關係新的局面，更具前瞻性與去風險化。（作者為政治大學東亞所名譽教授）