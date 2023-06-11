媒體報導，前總統馬英九邀請中國大陸學生來台訪問與台灣青年學子交流。馬英九基金會和陸委會先行溝通時，陸委會卻表示沒重要、迫切性，甚至希望基金會不要送件，因為「不會過」。

這番話，彷彿二○二一年全國缺疫苗之時，鴻海創辦人郭台銘等數個民間團體想購買BNT疫苗，回贈政府、拯救國人生命，卻遭時任衛福部長陳時中大酸「我幾乎敢這樣講，現在就是買不到。」

邀請陸生來台，絕對是逐步建立兩岸和平的超前部署；說不定未來的中國國家主席或高階層領導人，就是曾經來台的陸生。換言之，兩岸兵戎相見的機率，會大幅減少。陸委會不應該大潑冷水，否則形同虛設。

同樣的，衛福部應竭盡一切努力，協助民間疫苗採購，照顧人民。之後三個民間團體共進口一千五百萬劑BNT疫苗，對照「我幾乎敢這樣講，現在就是買不到」這句話，陳時中當時應立刻辭去部長，以謝國人。結果硬撐到參選台北市長，可解讀為利用國家機器，為政治生涯鋪路。

無論哪個執政黨，都應以兩岸和平與國人健康為優先。冷血無情的政客，凡走過必留下足跡。