過動藥管制 應查是否鬆動

新北市板橋區幼兒園爆出幼兒遭教師餵藥案，因幼童體內驗出巴比妥及苯二氮平類等藥物，社會譁然。但案情至今眾說紛紜，仍待檢警調查。若說幼兒園老師因受不了幼兒吵鬧而採用這種手段，著實令人不齒；若僅係單純幫餵感冒藥，也應盡早釐清。

然而在教育現場，近來確也有聽聞某些家長因嫌孩子在家太過吵鬧又制止不聽，在自認無計可施下便直接帶孩子就醫，請醫生開立抑制過動藥物讓孩子服用，就只為圖自身耳根清淨，完全沒有考慮到孩子可能只是需要多一點的活動來釋放過剩的精力，並非真的是過動需要服藥。

在過往，要拿到這類的藥物給小孩子服用限制較為嚴格，甚至還得要有親、師填寫的觀察紀錄表，醫生看過表格進行評估後才會開藥；但近年來，疑似過動的孩子比比皆是，是否有可能只要家長認為小孩過動，部分醫生在不好違逆家長的狀況下開立藥物，以致這類藥物的取得相對容易？

果若如此，雖然孩子服藥後可能變得安靜，但也可能導致慢性毒害，元兇正是家長本身而不自知。因此，相關部會是否也該調查一下，醫療單位一年究竟開立出多少巴比妥之類的藥物，是否有小孩子現下正在服用這些藥物？是否真有需要？抑或是這些小孩子只是需要多一點的活動量罷了！

如果藥物取得如此輕易，那便不只是新北市單一個案，有必要好好的從藥物源頭管制起。畢竟孩子的成長只有一回，若因為藥物造成腦部終身的受損，未來要承受此代價的便是整個社會。