誹謗罪判合憲 恐傷#MeToo

憲法法庭針對誹謗罪，以無違反言論自由保障及比例原則，宣告合憲。如此的判決，是否會對目前性騷擾被害人出面舉發產生影響，實應嚴肅面對。

依刑法第三一條第三項，若能證明所誹謗之事為真，就可阻卻誹謗罪的成立。唯此真實到底為何、要查證到何等程度等，卻留有相當大的解釋空間。如就記者來說，若要確定到絕對真實，恐無任何事件可報導，媒體監督的功能必將因此喪失。

故在二○○○年，大法官釋字第五○九號解釋就採取善意傾向原則，即行為人雖無法證明所述之事為真，但只要其有相當理由確信所根據的資料為真，即是基於善意，就算此資料被證明為假亦不成立誹謗罪，算是在言論自由權與個人名譽權保障間取得平衡。

唯如此的解釋仍留有諸多疑問，尤其誹謗罪的法定刑最多為兩年有期徒刑，且於現實面，多以緩起訴、不起訴或易科罰金了結，屬典型的以刑逼民訴訟型態，就一直有除罪化的呼聲，致得由憲法法庭為最終判決。

此次憲法判決，考量個人名譽權與言論自由權，皆屬憲法所保障，就無何種權利較高問題，致得由個案為利益衡量，故誹謗罪的存在，並未違憲。同時，還補充大法官釋字第五○九號解釋，認為行為人對不實證據的引用，若屬明知或有重大輕率即屬惡意，並不能阻卻誹謗罪之責任。看似在明確所謂善意與否的解釋，卻因明知，尤其是重大輕率的模糊性，反會限縮言論自由權的保障，更可能阻礙到性騷擾或性侵被害人出面舉發的勇氣。

如以目前的＃MeToo運動來看 ，加害人與被害人間往往存有權力不對等關係，致不會在剛發生時舉發。因性騷擾罪屬告訴乃論，當被害人鼓起勇氣說出真相，恐已過六個月告訴期間。刑事訴訟法第二三七條第一項關於告訴期間六個月，乃從得為告訴人知悉犯人起算，卻無期間停止進行的規定，無疑是對被害人訴訟權的侵害。

而在被害人因告訴期間已過無法提起性騷擾罪告訴下，只能選擇在媒體公開或為性平申訴。唯因性騷擾事件往往具有隱密性，被害人有時很難舉證，若再加以其所指稱的加害者具有一定權勢，就可能反告被害人加重誹謗罪，竟使被害人變成加害人，實顯得諷刺與悲哀。

更糟的是，被告為證明所述為真，就不可能保持緘默，得自證清白。但此等事件既乏目擊者，亦難留有跡證，就存有證明真實的困境，所謂善意與否，即是否明知或有重大輕率，恐取決於司法者的內在意志。就算最終認定誹謗罪不成立，卻已對被害人造成二次傷害。如何強化法制面的保障，必是當務之急。