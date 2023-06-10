核廢水排海 柯P不該討好日方

日本福島核電廠事故所產生的逾百萬噸核廢水，日本政府決定將在今年夏天開始排入海洋後，引發多國批評，指此不僅將嚴重汙染海洋，更是危害人類健康、禍害子孫的不負責做法。另據德國機構之研究，核廢水排入海洋，透過強勁的洋流，只要五十七天便能擴散大半個太平洋區域。台灣與日本相鄰不遠，對此問題絕對不能漠視。

其實，對核廢水排入海洋的問題，幾乎只要憑常識就能判斷，這是日本自私自利的行為，絕不是如日本政客宣傳所言，核廢水經ALPS（多核種除去設備）裝置處理淨化後將如「純水」般。因為，果真像是「純水」，又何須排入海洋？留在日本豈非更有利？而且，對核廢水的處理，日本科學家早就提出過不排入海的方式，例如：蒸發後排放進大氣，然因要耗費更多的預算或汙染多會留在日本，而沒有成為日本政府的選項。

日本漁民生計與海洋息息相關，近年來經常在有關海域捕獲遭核廢水汙染的魚而感到不安。然更多的日人反對核廢水排入大海，是因為福島核事故發生時，日本當局和福島電廠高層，刻意掩蓋事故危機和處置不當，使日本民眾對政客及電業集團有嚴重的不信任感；且因為日本產業界近來屢傳數據造假被揭露，對日本向來自豪的「科學技術力」也產生質疑。近日柯文哲一番稱讚日本是負責任大國，不擔心核廢水處理問題的言論，顯然是刻意討好日方、信口開河的不負責言行。

本來，對於海洋汙染問題的重視，早已成為政治正確的環境議題，如今卻在跨國政客聯合運作下，有意淡化核廢水排入海洋所造成的危機，這還具體表現在美國國務院曾對此發表的言論，以及韓國日前派遣福島視察團一事上。顯然是有意通過政治操作，將科學問題加以「政治化」來給日本背書。這亦被解讀為，是美國正在強化打造美日韓軍事協作同盟的一環。而近期韓國總統尹錫悅飽受民眾批評和支持度不高的原因，可能與此也有關。

上述意涵，被民進黨及綠營分離主義政客視為是抗中包圍線的強化，故而默認日本將核廢水入海，影響所及是本地親綠的環運界或綠營反核人士對此幾乎失聲。本地社運界若放水福島核廢水進入海洋，是一種雙重標準，既不顧人類社會的長遠利益，也傷害了社運的道德性和正當性。

最後，日本保守政客總是拿人類僅有的原爆經歷，把日本裝扮成為二戰受害者的樣子，藉此遮蓋日本侵略戰爭的歷史和罪行，然經此不負責任的將核廢水排入海洋，造成危害地球與人類的事態，上述矯飾就愈發顯得荒謬不堪了。日本排放核廢水一事，已成為國際間的重大議題，作為東亞地區的民眾，我們不應漠視。