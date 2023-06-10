教改論壇日昨舉行記者會，指出教改萬言書二十年後，當年訴求的亂象仍存在。

除了近日政壇捲起的性騷案件如滾雪球，一如全球#MeToo運動再現，令人驚嘆這些公眾人物書讀到哪裡去了？學者提到，近來發生大學生和社會菁英疑似失德、不倫事件頻傳，也顯露出理盲濫情的社會病態。還有，像國外龐氏騙局的不動產借貸媒合平台im.B詐騙風暴，捲入了不少政治人物、調查員，甚至驚見法務首長與另案詐騙犯嫌合影，助長詐騙而不自知。

以前教育著重德智體群美，無品人才社會難以見容；現在不僅性騷、詐騙，連論文也抄襲，每每是欲爭大位者，「禮義廉，卻無恥」的社會病態令人慨歎。就如學者所指，台灣教改根本是「缺德」教育，發人深省。

所謂「上梁不正下梁歪」，上位領導者只醉心民粹與政治勢力，凌駕於教育專業之上。憂心如吾輩者，只能寄望重視品德、廉恥的教育首長能發揮道德勇氣真心教改，重振品德、品格教育。