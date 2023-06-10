聽新聞
test
0:00 / 0:00

無恥上位 缺德教育

聯合報／ 鍾國生／商（台北市）
教改至今已逾廿年，教改論壇召開記者會，直指教育改革問題叢生，民粹跟政治勢力凌駕持續在教育之上，並提出四大改革方向。記者趙宥寧／攝影
教改至今已逾廿年，教改論壇召開記者會，直指教育改革問題叢生，民粹跟政治勢力凌駕持續在教育之上，並提出四大改革方向。記者趙宥寧／攝影

教改論壇日昨舉行記者會，指出教改萬言書二十年後，當年訴求的亂象仍存在。

除了近日政壇捲起的性騷案件如滾雪球，一如全球#MeToo運動再現，令人驚嘆這些公眾人物書讀到哪裡去了？學者提到，近來發生大學生和社會菁英疑似失德、不倫事件頻傳，也顯露出理盲濫情的社會病態。還有，像國外龐氏騙局的不動產借貸媒合平台im.B詐騙風暴，捲入了不少政治人物、調查員，甚至驚見法務首長與另案詐騙犯嫌合影，助長詐騙而不自知。

以前教育著重德智體群美，無品人才社會難以見容；現在不僅性騷、詐騙，連論文也抄襲，每每是欲爭大位者，「禮義廉，卻無恥」的社會病態令人慨歎。就如學者所指，台灣教改根本是「缺德」教育，發人深省。

所謂「上梁不正下梁歪」，上位領導者只醉心民粹與政治勢力，凌駕於教育專業之上。憂心如吾輩者，只能寄望重視品德、廉恥的教育首長能發揮道德勇氣真心教改，重振品德、品格教育。

詐騙 教改 菁英

延伸閱讀

民進黨性騷首案調查報告出爐 柳采葳：只有爛、腐兩字

父吳乃德遭爆13年前性騷女大生 吳怡農痛心回應：跟受傷的人對不起

警員性騷女同事遭起訴 北市南港分局說話了

北市府性騷受害者增至8人！議員6度要求道歉 蔣萬安：市府的責任是查明

相關新聞

#MeToo別就這樣算了

我們生活在一個愈來愈多人接受性平教育的社會，然而，這並沒有解決性騷擾的問題。近期一場涉及民進黨的性騷擾風暴引起了廣泛關注...

不分黨派 擊倒無聲高牆

近日國內爆發#MeToo風暴，民進黨內從婦女部（現為性平部）到青年部的性平爭議不斷延燒，更有職場霸凌出現，令人痛心。滿懷...

台灣土壤能孕育AI教父?

最近，AI教父黃仁勳旋風式地在台灣掀起一陣「仁來瘋」。黃仁勳出生於台南，卻成長、成就於美國。我們驚羨於這位可與賈伯斯、馬...

無恥上位 缺德教育

教改論壇日昨舉行記者會，指出教改萬言書二十年後，當年訴求的亂象仍存在。

柯文哲核食立場 到日本就轉彎

問鼎二○二四總統大位的民眾黨主席柯文哲近期訪日，公開支持核（福）食。面對釣魚台主權爭議，他說，「台灣漁民不是要爭那塊土地...

核廢水排海 柯P不該討好日方

日本福島核電廠事故所產生的逾百萬噸核廢水，日本政府決定將在今年夏天開始排入海洋後，引發多國批評，指此不僅將嚴重汙染海洋，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦