擺脫行人地獄 先有安全人行道

六月八日民意論壇「脫離行人地獄，步行天堂在那？」一文提到行人權益，步行環境的建構是個大問題；步行環境並非僅有路口和斑馬線，而是包括整個城市的街道、騎樓、人行道。

然而，安全的人行道在哪裡？離開了台北市，其他都市、包括筆者居住的台中市，依個人觀察經驗，即使是短短數十公尺的路程，也很難找到安全且暢行無阻的人行道。

騎樓經常被店家占用，經營餐廳的店家大剌剌地裝設廚房，甚至在騎樓邊就放著一大鍋滾燙的熱湯；經營汽機車修理的店家將騎樓當作修理廠，堆滿待修的車輛以及修車工具，行人行走其間險象環生。有些店家甚至用障礙物或圍牆將騎樓封閉，行人在無路可走的狀況下只好繞道而行，進入馬路，路邊又停滿機車，因此只好走在快車道上，與來來往往的汽機車並肩而行。

外媒報導台灣是「行人地獄」，加上最近接二連三發生於路口的車禍，終於喚起了政府的關切。然而，行人地獄般的行走環境絕不僅限於十字路口；行人的用路品質還有環境安全，是大家心中的痛。如果要還給行人安全的人行道與騎樓，勢必會影響到原本霸占路面的店家，或許有關單位擔心取締會引起反彈、影響選票。然而，千千萬萬市民行走的安全，難道不是執政者最應該重視的嗎？

如果真有心致力於民眾行路的安全，不妨派出專人親自在城市中的大街小巷走一走，掃除蠻橫占用騎樓的店家，還給人民安全舒適的行走道路，才有可能讓台灣擺脫行人地獄的噩夢。