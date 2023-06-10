MeToo別就這樣算了

我們生活在一個愈來愈多人接受性平教育的社會，然而，這並沒有解決性騷擾的問題。近期一場涉及民進黨的性騷擾風暴引起了廣泛關注。儘管總統蔡英文對此表示歉意，並承諾將以零容忍的態度對待，但這場風暴仍然提醒我們，性騷擾問題深深地存在於社會中，甚至影響到政黨內部運作。

風暴的起因是民進黨前黨工公開指控在工作中曾遭受性騷擾，並指出黨內性騷擾處理機制存在嚴重問題。故事觸動了許多人的心，讓更多有類似經歷的人站出來替自己發聲，形成台灣版#MeToo運動，更引發後續社會對於性騷擾的關注。

要減少性騷繼續發生，首先需要修法延長性騷擾的追訴期。目前，「性騷擾防治法」規定受害人需要在發生性騷擾後半年內提出訴訟，這對許多受害人來說是個巨大壓力，因為他們可能需要時間來處理自己的情緒，並鼓起勇氣來面對性騷擾者。這次站出來的受害人，一開始踢爆導演「輝哥」的陳姓前黨工，事情是在去年九月發生，至今已近九個月了。因此，應該考慮延長追訴期，給予受害人足夠時間做好準備。

其次，需要落實性別平等法的精神，加強對於公司和政黨內部的性騷擾處理機制的監督。如陳姓前黨工所述，當她向上級報告遭性騷時，其訴求被忽視，甚至遭嘲笑和羞辱。這種情況顯然不能被接受，因為它使得受害人在遭受性騷擾後又要承受來自上級的壓力和歧視，也給加害者可以為所欲為的依靠。因此，我們需要建立一個可有效處理性騷擾問題，並對受害人提供支援的機制。

這次的台灣版#MeToo事件鬧得滿城風雨，對於各政黨、尤其是民進黨無疑是一次嚴重的政治危機。然而，如果能以此為契機，推動性騷擾法規的改革，並加強對於處理機制的監督，未嘗不能成為推動社會進步的良機。

性騷擾是嚴重且惡質的行為，我們需要更多的教育，更嚴格的法律，以及更有效的處理機制，來保護受害人的權益，並防止性騷發生。就如同「人選之人」中兩位角色所言，「我們不要就這樣算了」。對抗性騷擾，需要更多的人加入這場戰鬥，不只是受害人，也需要所有人的參與。希望透過這次的風暴，可以引起社會的重視，並促使各界做出必要的改變，建立一個更加公平、安全的社會。