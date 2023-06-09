海洋產業 也能兼顧保育

昨天是世界海洋日，也是海洋基本法明訂的「國家海洋日」。立法院在國家海洋日前夕三讀通過海洋產業發展條例，環保團體擔憂，在海洋空間規劃法與海洋保育法未同步通過的情況下，海域使用將獨尊產業發展，而忽略海洋保育。其實，利用海域從事生產活動未必不能兼顧保育，「減輕人類活動影響的技術」即扮演重要的角色。

雖然產業活動所產生的噪音可能干擾海洋生物，但我們可採用特殊設計的引擎、齒輪或推進器來降低音量。另外，改變引擎的安裝方式、調整推進器葉片形狀、修改螺槳帽、雕塑船尾水流、調整推進器與舵的互動，以及控制推進器的旋轉速率，都可以避免產生氣穴現象，而氣穴正是主要的噪音來源。

老舊、效率較差的船隻，製造出超過半數的海洋噪音，除了說服船東改造以節省燃料外，政府也可增訂噪音為海洋汙染，加徵「海洋噪音汙染防制費」；另一方面則運用此基金來收購老舊船隻，以及協助船東取得海洋永續產業發展基金，以改善船舶引擎與推進器。

至於環保團體倡議要抑制的「海洋地質資源產業」，亦非完全不能發展，可以利用不同的方法勘測地底；譬如利用低頻震動的機器將震波送入水體以呈現隱藏的地層，而噪音量也比空氣槍低。

聯合國秘書長在今年的「海洋與海洋法報告書」中亦強調海洋技術對海洋可持續發展的重要性，並將「減輕人類活動影響的技術」列為新的海洋技術項目。雖這些技術目前還在假設與實驗階段，但我們不僅須預先建立相關的法律機制與誘因，更不能缺乏對海洋生物休戚與共的情感。值此海洋日，讓我們思索如何兼顧海洋產業與海洋保育的永續。