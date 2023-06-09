民進黨總統參選人賴清德日前提及規畫讓已停機的核電機組做為緊急使用，蔡總統則在接見環團代表時附和賴清德說法，強調「非核家園政策還在，不必擔心」，她稱假若台灣面臨「被封鎖」的極端情形非常困難、緊急狀態下，且窮盡其他能源選項時，才會進行這項考慮（緊急使用核電），並將以總統「緊急命令」權力範圍處理。

一如所料，經濟部長王美花七日接受專訪時便鬆口了：因應戰爭天災等緊急狀況，政府盤點電力韌性，除增加綠能供應以提升能源自給率，核能也可能成為討論的一環。

看清楚了嗎？這就是當朝官員優雅的變臉戲碼。老子曰：「治大國若烹小鮮」；民進黨治理台灣卻像亂七八糟的大雜燴，什麼下等料都丟進鍋裡攪和，眼看端不上檯面又準備另起爐灶，是把老百姓當傻子？

實踐是檢驗真理的唯一標準。當初信誓旦旦誇口要把煤炭、天然氣的火力發電重押八十％的官員們，怎沒料到如此規畫恐將危害國民健康、惡化氣候變遷，還有三、四接工程遙遙無期、俄烏大戰導致能源價格暴漲？時值炎炎盛夏，台南鄉親卻因鋪天蓋地的光電板忍受被「兩個太陽」高溫炙烤，除了八八槍案沆瀣一氣不忍卒睹，據說某些場址下方還埋著爐渣，真是殺頭生意搶著做。

環團等了兩年終於盼到蔡總統垂詢關愛的眼神，但放在眼前的卻是「非核未成，家園已毀」的殘破台灣！