包容性的服務─行動不便者的交通平權

「包容性」的交通運輸服務已是全世界推動的趨勢，也是今年剛結束的ＡＰＥＣ會議中，交通部長王國材分享台灣推動的重要成果之一。台灣推估將於二○二五年邁入超高齡社會，除了高齡者退化生理因素的運輸需求特性，需要納入未來運輸的設計考量，身心障礙及中高齡行動不便的民眾更需要包容性的交通運輸服務，其中安全、便捷、可靠、能負擔是基本的重要條件。

檢視目前城際運輸之高鐵與台鐵列車都有無障礙座位及廁所，身心障礙及陪伴者有半價優惠，都市的捷運及公車也有無障礙設計及愛心卡半價優惠。但公車因車輛及營運方式的限制，比較缺乏安全、便捷、可靠的包容性的無障礙服務。更符合需求的及戶性交通服務如復康巴士、長照專車及無障礙計程車就很重要。

但最近消基會陸續接到不少民眾申訴，抱怨需要無障礙交通服務時，預約不到政府補助的復康巴士、長照專車及無障礙計程車，多元無障礙計程車雖可預約，但除跳表收費外還須加價三百元，有常態一般性交通需求的行動不便民眾難以負擔，造成其交通不便嚴重影響其生活品質。目前無障礙交通服務的供給介面多元，但因市場無法有效整合，供需失衡十分嚴重，尤其行動不便又經濟弱勢民眾的交通平權問題亟需改善。

其實有心加入無障礙服務的計程車隊不少，但受限於駕駛難尋、成本高營收低、補助經費有限等，難以順利進入市場提供服務，需要政府補助才能增加運能，提供包容性交通服務。政府也看到問題，開始由運輸研究所與計程車隊試辦了三年在六都的「愛接送」服務，採行對業者每趟次補助而使用者依跳表收費不須加價，以減輕供需失衡問題，但因補助經費有限，未來續辦充滿不確定性。新北市也因應需求成立了長照車隊，里程收費的費率雖是計程車資的一點二倍，但在長照補助下，搭乘的費用會比無障礙計程車便宜些。同時計程車業者成立了敬老愛心車隊，供台北市、桃園市、台中市之敬老、愛心及博愛卡等刷卡使用，依各縣市補助辦法折抵車資，但新北市及台南市與非六都縣市目前尚未有類似補助，無障礙需求者難以得到一致性的計程車補助。

建議行政院依據即將實施的三年二百億元補助各縣市通勤民眾交通月票方式，每年編列預算適當補助無障礙計程車，以增加運能並不加價服務，各縣市政府也能以類交通月票之增加敬老、愛心卡使用點數方式，提供行動不便民眾折抵車資搭乘無障礙計程車，達到全民交通平權的目標。至於實施的交通效益，除能有效改善中高齡行動較不便的民眾仍勉強開車、騎車或使用代步車的交安問題，並以特殊需求之對應性服務，讓無障礙交通需求民眾能享有無使用介面的及戶性便利服務，以減少其搭乘公車的需求，讓公車能專注在一般民眾的營運服務增加其營運效率減少成本。至於補助業者的防弊機制，建議可沿用「愛接送」服務建置的預約使用平台有關整個履歷完全掌握的功能，就能有效防弊達到規畫目的。