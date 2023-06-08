台海和平 才能保衛護國神山

台積電董事長劉德音表示，政府說二○二五年不缺電，「我們只能相信」；而台積電要如何因應地緣政治風險？劉德音則說，台積電不是地緣政治的引爆點，但很多國家都知道，沒有晶片供應，會是很大災難，台積電對半導體產業具有穩定作用。

美國眾議員莫頓曾主張為嚇阻中共可炸毀台積電。面對茲事體大、涉及台灣未來重大利益事項，蔡政府迄今仍默爾而息。英特爾執行長基辛格亦宣稱，台灣在全球科技供應鏈的地位正因地緣政治風險而岌岌可危，因為這將使更多企業在美歐生產晶片。若晶片製造離開台灣，英特爾當然將從中受惠。

美國為了維持科技絕對優勢，唯有以其他國家為芻狗，儘管台積電再怎麼配合美國，美國依舊會以美國利益為第一考量，而不惜以台積電為犧牲品。

古人說：「匹夫無罪，懷璧其罪。」正是這個道理，何況對美國來說，台積電是外國公司又極具戰略價值，如果守不住，絕對不容許其陷入競爭對手之手。所以對台灣來說，美國堪稱恐怖情人。可惜蔡政府始終拿不出有效對策！

假設蔡總統連護國神山都守不住，又要如何捍衛中華民國的國家利益？當務之急，沒有理由孤注一擲於美國身上，當然應該以守住中華民國的利益為優先。準此，中華民國的選項，關鍵即在能夠維護台積電完好無缺、保得住台積電的存續發展，中華民國才能有效維持繁榮興盛。

總之，對台積電的命運，中華民國與美國欠缺共同目標；但維持良好的兩岸關係，確實有利於台積電的存活機率。凡是理性的人民，都能看得清楚透徹，唯獨蔡政府一直弄不明白，唯恐得罪美國，憚於向美方據理力爭，此乃中華民國人民與台積電的共同悲哀！