報載高雄林園分局一名陳姓女警騎機車追疑似酒駕車輛追上高速公路。她光是去年取締交通違規就獲逾五百次嘉獎，長官讚許有加，簡直是「拚命三娘」。雖分局事後澄清，女警騎上國道為執行緊急勤務、符合法規，但已有很多追車冤魂的血淚教訓還不夠？這種行為真值得長官鼓勵？

數年前我在某分局任職，有一名警員每次雙警機車巡邏，他通常不會理會同僚，只關注著尋找那一輛車疑似酒駕，就像獵狗追逐獵物般逕自追去，雖然績效卓著，但著實令人擔心。起先我先勸導他「績效誠可貴、生命價更高」的最高原則，但還是聽者藐藐，後來只好找他太太過來寫切結書一起勸說，最後不得不將其整本違規告發單沒收。

警察陣營一切績效掛帥，除可記功獎、年終考績提列甲等，連帶提高資績積分，有利調動、可更容易考進警大，但出了事官司纏身或命沒了，一切都是假的。

要不要追車？若對象是銀行搶匪、肇事逃逸者，或不追的話有可能被彈劾、起訴，這時就要追，但仍要注意安全，更要以無線電通報線上警車共同攔截圍捕。至於交通違規，不追也不會被究責，有必要冒生命危險嗎？

當長官切勿盲目要求績效，緃容員警績效險中求。績效未建立在依法與安全基礎上，敢要嗎？