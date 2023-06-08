脫離行人地獄，步行天堂在那？

前天台中沙鹿有名女子雖已走在斑馬線上，卻接連廿五輛車未禮讓，最後遭機車撞飛送醫。關於行人地獄的討論已有一段時間，但類似案件仍層出不窮。筆者對行人地獄受媒體及社會關注的現象，有期待也有擔憂。

所謂期待，是「行人地獄」這個聳動有感的標語，準確連結了這陣子數起受矚目的行人穿越道交通事故。行人權益難得在眾多議題中獲得青睞，並驚動交通部與各縣市首長也紛紛表態，算是成功的起頭。

但行人權益／步行環境的建構是個大議題，中央地方皆有責任。以台北市政府來說，至少涉及了都發局、交通局、工務局、文化局與教育局等單位，需要從都市定位、都市治理及步行文化養成的宏觀角度來看。若只把精力停留在行人穿越道設計、駕駛是否禮讓等交通安全層次，實在是簡化了問題。這是筆者的擔憂。

行人安全當然是基本，但也相對單純，沒太多爭論。更複雜難處理的是步行環境的連續性和品質等問題。步行環境並非只有路口和斑馬線，而是包括整個城市的街道：騎樓、人行道及容易忽略的社區巷道。除了行進中的車輛，持續造成行人困擾的其實是路邊停車問題。對市民來說，這中間有太多的忍讓與妥協。

長期以來，城市的規畫及生活其中的人，都習慣了從車輛來考量。結構性的思維改變就是扭轉成「以人為本」，並搭配大眾運輸。或者說，良好的步行環境是以人為本及大眾運輸之城的最後一張拼圖。

健全大眾運輸系統外，同時還要抑制私人運具。唯有使用車輛的人少了，才能降低路邊停車對街道空間的分食與壓迫。而台灣和西方以人為本的理想城市最大的差異，是我們有機車問題。全面來看，機車其實比汽車對行人步行環境的威脅更大，可穿梭、停放於大部分的行人路徑上。

機車太方便好用，完全符合台灣民族性，因而有龐大的使用族群。機車問題才是面對步行環境時真正的深水區。

「以人為本」當口號喊很容易，但當城市裡就是那麼多人以車代步時，怎麼辦？所以最終是質與量的問題。量的方面，要擴大步行族群、壓低使用私人運具者。質的方面，提高駕駛素質，有意識的在使用街道空間時，能以行人優先。

把步行城市拉高到宜居城市的治理階層，或許是更明確的長遠解方之一。

步行城市需要步行文化支撐，在步行城市裡，走路不只是一種移動方式，也是一種與城市細節共存的生活方式。當城市裡的多數市民都喜歡步行，自然成一種文化與素養：尊重行人、禮讓弱勢，願意放慢速度與城市的環境互動。

相對的，城市也必須反饋各種值得駐足的、體驗的、友善的空間，提供多元的綠色大眾運具做選擇，此即以行人為核心的步行城市。步行城市與步行族群相互影響、形成緊密的良性循環，並給予將步行權視為基本人權的執政者厚實的民意基礎，持續落實相關政策。

當步行文化有一天取代機車文化，成為台灣文化的ＤＮＡ，革命才算成功吧。

我們只有脫離行人地獄這個開發中國家層級的訴求嗎？還是希望城市是個步行天堂？若是後者，更多的努力還等著政府、也等著全民呢！