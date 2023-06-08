聽新聞
test
0:00 / 0:00

脫離行人地獄，步行天堂在那？

聯合報／ 藍嘉俊／公（台北市）
台灣交通事故死傷居高不下，更被外媒評論為行人地獄。圖／聯合報系資料照片
台灣交通事故死傷居高不下，更被外媒評論為行人地獄。圖／聯合報系資料照片

前天台中沙鹿有名女子雖已走在斑馬線上，卻接連廿五輛車未禮讓，最後遭機車撞飛送醫。關於行人地獄的討論已有一段時間，但類似案件仍層出不窮。筆者對行人地獄受媒體及社會關注的現象，有期待也有擔憂。

所謂期待，是「行人地獄」這個聳動有感的標語，準確連結了這陣子數起受矚目的行人穿越道交通事故。行人權益難得在眾多議題中獲得青睞，並驚動交通部與各縣市首長也紛紛表態，算是成功的起頭。

但行人權益／步行環境的建構是個大議題，中央地方皆有責任。以台北市政府來說，至少涉及了都發局、交通局、工務局、文化局與教育局等單位，需要從都市定位、都市治理及步行文化養成的宏觀角度來看。若只把精力停留在行人穿越道設計、駕駛是否禮讓等交通安全層次，實在是簡化了問題。這是筆者的擔憂。

行人安全當然是基本，但也相對單純，沒太多爭論。更複雜難處理的是步行環境的連續性和品質等問題。步行環境並非只有路口和斑馬線，而是包括整個城市的街道：騎樓、人行道及容易忽略的社區巷道。除了行進中的車輛，持續造成行人困擾的其實是路邊停車問題。對市民來說，這中間有太多的忍讓與妥協。

長期以來，城市的規畫及生活其中的人，都習慣了從車輛來考量。結構性的思維改變就是扭轉成「以人為本」，並搭配大眾運輸。或者說，良好的步行環境是以人為本及大眾運輸之城的最後一張拼圖。

健全大眾運輸系統外，同時還要抑制私人運具。唯有使用車輛的人少了，才能降低路邊停車對街道空間的分食與壓迫。而台灣和西方以人為本的理想城市最大的差異，是我們有機車問題。全面來看，機車其實比汽車對行人步行環境的威脅更大，可穿梭、停放於大部分的行人路徑上。

機車太方便好用，完全符合台灣民族性，因而有龐大的使用族群。機車問題才是面對步行環境時真正的深水區。

「以人為本」當口號喊很容易，但當城市裡就是那麼多人以車代步時，怎麼辦？所以最終是質與量的問題。量的方面，要擴大步行族群、壓低使用私人運具者。質的方面，提高駕駛素質，有意識的在使用街道空間時，能以行人優先。

把步行城市拉高到宜居城市的治理階層，或許是更明確的長遠解方之一。

步行城市需要步行文化支撐，在步行城市裡，走路不只是一種移動方式，也是一種與城市細節共存的生活方式。當城市裡的多數市民都喜歡步行，自然成一種文化與素養：尊重行人、禮讓弱勢，願意放慢速度與城市的環境互動。

相對的，城市也必須反饋各種值得駐足的、體驗的、友善的空間，提供多元的綠色大眾運具做選擇，此即以行人為核心的步行城市。步行城市與步行族群相互影響、形成緊密的良性循環，並給予將步行權視為基本人權的執政者厚實的民意基礎，持續落實相關政策。

當步行文化有一天取代機車文化，成為台灣文化的ＤＮＡ，革命才算成功吧。

我們只有脫離行人地獄這個開發中國家層級的訴求嗎？還是希望城市是個步行天堂？若是後者，更多的努力還等著政府、也等著全民呢！

行人地獄 人權

延伸閱讀

台南3歲女童車禍路口斑馬線退縮 居民：好的開始

外媒批台灣道路行人地獄 執行署「未停讓行人案」優先追討

台中女走斑馬線慘遭撞飛 專家：設人行渡島、檢核夜間照明

影／沙鹿行人地獄路口有解 會勘決定增設交通號誌

相關新聞

性騷零容忍只為遮羞？

近日民進黨爆出多起未妥善處理的性騷擾案件，引發政治風暴。一時之間性平事件成為顯學，過去常態的騷擾陋習突然從無足輕重，一躍...

民進黨連性平也只說說？

面對二○二五非核家園可能跳票，以及賴副總統之前公開說必要時將緊急重啟核電，回過頭來看民進黨執政七年來，最初堅持的理想到底...

世界海洋日 永續藍碳政府待加油

六月八日是世界海洋日，今年主題是「海洋星球：潮流正在改變」，呼籲大家正視轉變中的海洋環境與生態問題。國際上也提出民眾響應...

績效誠可貴 生命價更高

報載高雄林園分局一名陳姓女警騎機車追疑似酒駕車輛追上高速公路。她光是去年取締交通違規就獲逾五百次嘉獎，長官讚許有加，簡直...

脫離行人地獄，步行天堂在那？

前天台中沙鹿有名女子雖已走在斑馬線上，卻接連廿五輛車未禮讓，最後遭機車撞飛送醫。關於行人地獄的討論已有一段時間，但類似案...

包容性的服務─行動不便者的交通平權

「包容性」的交通運輸服務已是全世界推動的趨勢，也是今年剛結束的ＡＰＥＣ會議中，交通部長王國材分享台灣推動的重要成果之一。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦