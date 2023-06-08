民進黨連性平也只說說？

面對二○二五非核家園可能跳票，以及賴副總統之前公開說必要時將緊急重啟核電，回過頭來看民進黨執政七年來，最初堅持的理想到底還剩下什麼？

台獨建國、反核、人權主張等一向是民進黨的神主牌，也是民進黨對抗國民黨的主要利器，更是與國民黨逕渭分明之處。

不過，民進黨為了向中間選民靠攏，已不斷修正自己的政治主張，賴副總統之前宣稱：台灣是一個主權獨立的國家，不必要也沒有需要另外宣布獨立，這從台獨金孫的口中說出是多麼諷刺。再來，民進黨引以為傲的反核主張正在一點一滴流失中，看來二○二五非核家園應該也會破功。

最近的性騷議題不斷，更重重打擊了高舉「人權至上」的民主進步黨，原來就連性別平權也只是說說而已。

《西遊記》裡的豬八戒說：「當家方知柴米貴。」民眾黨主席柯文哲也說，猴子不是爬到樹上屁股才紅的。也許民進黨當家後，才知道理想也只是理想而已，說說即可，不必當真。但是，若一個執政黨面對能源議題、性別平權議題一直打馬虎眼，以為可以「船過水無痕」、「二○二四之後不關我的事」，那就真的是「豬八戒照鏡子，裡外不是人了」。