聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨連性平也只說說？

聯合報／ 孫家瑞／金融業（新北市）
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

面對二○二五非核家園可能跳票，以及賴副總統之前公開說必要時將緊急重啟核電，回過頭來看民進黨執政七年來，最初堅持的理想到底還剩下什麼？

台獨建國、反核、人權主張等一向是民進黨的神主牌，也是民進黨對抗國民黨的主要利器，更是與國民黨逕渭分明之處。

不過，民進黨為了向中間選民靠攏，已不斷修正自己的政治主張，賴副總統之前宣稱：台灣是一個主權獨立的國家，不必要也沒有需要另外宣布獨立，這從台獨金孫的口中說出是多麼諷刺。再來，民進黨引以為傲的反核主張正在一點一滴流失中，看來二○二五非核家園應該也會破功。

最近的性騷議題不斷，更重重打擊了高舉「人權至上」的民主進步黨，原來就連性別平權也只是說說而已。

《西遊記》裡的豬八戒說：「當家方知柴米貴。」民眾黨主席柯文哲也說，猴子不是爬到樹上屁股才紅的。也許民進黨當家後，才知道理想也只是理想而已，說說即可，不必當真。但是，若一個執政黨面對能源議題、性別平權議題一直打馬虎眼，以為可以「船過水無痕」、「二○二四之後不關我的事」，那就真的是「豬八戒照鏡子，裡外不是人了」。

民進黨 國民黨 台獨

延伸閱讀

民進黨台南市黨部呼應「#Metoo」 政黨應高標準體檢

影／朱敬一赴民進黨中常會演講 提醒賴清德要有同理心

影／賴清德：性騷案凸顯制度面、人員訓練、觀念的不足

民進黨建立社工師窗口 受騷擾者申訴不用透過主管

相關新聞

性騷零容忍只為遮羞？

近日民進黨爆出多起未妥善處理的性騷擾案件，引發政治風暴。一時之間性平事件成為顯學，過去常態的騷擾陋習突然從無足輕重，一躍...

民進黨連性平也只說說？

面對二○二五非核家園可能跳票，以及賴副總統之前公開說必要時將緊急重啟核電，回過頭來看民進黨執政七年來，最初堅持的理想到底...

世界海洋日 永續藍碳政府待加油

六月八日是世界海洋日，今年主題是「海洋星球：潮流正在改變」，呼籲大家正視轉變中的海洋環境與生態問題。國際上也提出民眾響應...

績效誠可貴 生命價更高

報載高雄林園分局一名陳姓女警騎機車追疑似酒駕車輛追上高速公路。她光是去年取締交通違規就獲逾五百次嘉獎，長官讚許有加，簡直...

脫離行人地獄，步行天堂在那？

前天台中沙鹿有名女子雖已走在斑馬線上，卻接連廿五輛車未禮讓，最後遭機車撞飛送醫。關於行人地獄的討論已有一段時間，但類似案...

包容性的服務─行動不便者的交通平權

「包容性」的交通運輸服務已是全世界推動的趨勢，也是今年剛結束的ＡＰＥＣ會議中，交通部長王國材分享台灣推動的重要成果之一。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦