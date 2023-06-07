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用選票 直球對決居住不正義

聯合報／ 黃丙喜／國家公益發展協進會理事長（台北市）
聯徵中心今年第一季房貸資料顯示，房市出現「三高現象」，包括房價平均1267萬、平均房貸906萬元，都寫下新高，且房貸利率也達2.07%，創近30季以來新高。記者陳正興／攝影
聯徵中心今年第一季房貸資料顯示，房市出現「三高現象」，包括房價平均1267萬、平均房貸906萬元，都寫下新高，且房貸利率也達2.07%，創近30季以來新高。記者陳正興／攝影

房價飆漲是全台最大民怨，也是國安危機。聯合國倡議「適足居住權」，針對「居住不正義」，我們該用選票來跟政治人物直球對決了！

房價逼得青年「躺平」。四月去做房市考察，跑遍了大台北捷運沿線，感受青年族群「躺平」的無奈，以及他們對政府只開居住正義空頭支票的不滿。

「經濟發展了，政治民主了，為什麼我們還沒有安穩的家？」Ours等無住屋组織的工作者是一群有理想、熱情的年輕人，大部分都年近四十了，仍在為買不起、租不好房而煩惱。

大台北的房市廣告標榜「五字頭是最低行情」。新北廿五年的工業住宅，喊價一坪四十五萬；台北四十年的國宅，五月飆破每坪百萬。有房的人高興了，年輕人呢？社會住宅推動聯盟說：「我們需要的是家，市場給予的卻是難以負擔的商品。」

六都的房市結構正在加速畸形。以台北市的都更為例，如果按照住戶想要的一坪換一坪，加以現有建築成本和容積獎勵核算，每坪售價幾可宣告不再有百萬以下行情。有房的人的身價好似暴增了，但百分之六十的人只有一房，想換屋或想買房立刻面臨壓力。

台灣房市價量反常的主因，是近十年來貨幣寬鬆和利率太低，有錢的法人和個人輕鬆從銀行搬錢，卻冷血地當起包租公。空屋率高、自有住宅率高，房價卻一路飆高的另一主因是，政府只有房地產政策，沒有住宅政策；建商的巨大政治獻金，讓政府的打炒房總是雷大雨小。

房貸都延到卅年了，人生有幾個卅年？難怪青年世代將住宅正義視為世代正義。壯世代雖然有房了，但對居住不正義，豈能默不作聲？

「平均地權條例」修正案祭出打炒房五大措施，包括：禁止預售屋換約轉售、私法人買住宅採許可制、建立檢舉制度、預售屋解約申報及重罰房市炒作行為，若不是民進黨在去年九合一選舉中嘗到苦果，法案恐還沒辦法出立院大門並在今年七月實施。政府無論藍白綠執政好好繼續打炒房、打囤房、打租屋黑市，也多多加速蓋社宅。

青年世代面對都會地區高漲的房價，買不起；社會住宅，等不到；租屋市場又充滿著資訊和地位的不對等，租不好。

安身立命是政府要給人民的許諾，「北漂了，投票時卻得南返；房東不給房客設籍，六都一樣霸道，這是什麼台灣自由？」新的無殼蝸牛運動預計將從十月陸續走上街頭，大聲公對準租屋黑市和社會住宅不足。

買不起，認了；等不到和租不好，卻不能退讓。這是年輕世代用選票和居住不正義對決的時候了！壯世代和銀髮世代的呢？手中的票，也記得要好好的投了！

青年 社會住宅 打炒房

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