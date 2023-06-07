平權後知後覺 更加重傷受害者

尊重她（他）人是社會最基本的要件，以權勢欺壓她人更是令人不齒。

民進黨性騷擾事件愈爆愈多，亦牽扯出民眾黨和國民黨的陳年往事，部分加害者提出道歉，但仍辯護是無心之過，也有全盤否認、甚至要提告者，而相關政黨都以會調查來回應外界的質疑，國人對此則只能搖頭嘆息。

首先，受害者一定是鼓起最大勇氣，才願意出面揭發不堪的往事，尤其是已有家庭者，希望戳破人前人後不一雙面人的面具，除了為自己討回公道外，也希望不要再有下一個受害者。

其次，這次的性騷事件如雪球般滾大，非單一事件，可見這種事情存在已久，因為當吹哨人出現後，受害者紛紛站出來，要撫平多年來的委屈。但挺身者可能僅是冰山一角，恐有更多人因各種原因仍在暗處詛咒，希望當年的加害者能被揪出來。

再者，一般加害者不會是初犯，大都是累犯。當多次得逞，且無任何風波發生，他們的膽子就會愈大，當即使被舉報也被壓下來後，就會更肆無忌憚。如此處境，對一位原抱有為國為黨為民服務熱情的人來說，除了失望與無奈，只能無言以對，看盡人心險惡。

最後，空穴不來風，慣性騷擾者的行徑不會沒有人知道，尤其是在一個團體裡面，因為就連筆者以校園為重心，鮮少與政界接觸，對這次某涉嫌者在外對女士騷擾的行徑，亦早有耳聞，所謂的政治女權運動者難道都聞所未聞嗎？還是為了表面和諧，為了政黨利益，選擇充耳不聞？糟糕的是，事件爆發後，名嘴們又加碼爆料還有更精彩的大咖醜聞，既然都知道，為何不早出來主持正義？

性平調查人員須簽保密協定，但對於聲稱要支援受害者的組織或個人，請問你們做了什麼？女權運動的政治人物說，這次要接住受害者，聽來格外諷刺，因為事情發生在自家牆角下，且不只一起，受害者又都透過傳媒勇敢地站出來控訴，難道不能主動送出關懷，將加害者一一揪出來嗎？後知後覺的政黨，要國人如何相信可以保護台灣，藍綠都一樣。