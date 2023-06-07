聽新聞
test
0:00 / 0:00

平權後知後覺 更加重傷受害者

聯合報／ 張光球／致理科技大學副教授（台北市）
總統府資政顏志發被「小英之友會」前員工指控性騷擾，6月4日對該員工提出刑事訴訟，但顏5日再發聲明，不但撤告，並辭去總統府資政。本報資料照片
總統府資政顏志發被「小英之友會」前員工指控性騷擾，6月4日對該員工提出刑事訴訟，但顏5日再發聲明，不但撤告，並辭去總統府資政。本報資料照片

尊重她（他）人是社會最基本的要件，以權勢欺壓她人更是令人不齒。

民進黨性騷擾事件愈爆愈多，亦牽扯出民眾黨和國民黨的陳年往事，部分加害者提出道歉，但仍辯護是無心之過，也有全盤否認、甚至要提告者，而相關政黨都以會調查來回應外界的質疑，國人對此則只能搖頭嘆息。

首先，受害者一定是鼓起最大勇氣，才願意出面揭發不堪的往事，尤其是已有家庭者，希望戳破人前人後不一雙面人的面具，除了為自己討回公道外，也希望不要再有下一個受害者。

其次，這次的性騷事件如雪球般滾大，非單一事件，可見這種事情存在已久，因為當吹哨人出現後，受害者紛紛站出來，要撫平多年來的委屈。但挺身者可能僅是冰山一角，恐有更多人因各種原因仍在暗處詛咒，希望當年的加害者能被揪出來。

再者，一般加害者不會是初犯，大都是累犯。當多次得逞，且無任何風波發生，他們的膽子就會愈大，當即使被舉報也被壓下來後，就會更肆無忌憚。如此處境，對一位原抱有為國為黨為民服務熱情的人來說，除了失望與無奈，只能無言以對，看盡人心險惡。

最後，空穴不來風，慣性騷擾者的行徑不會沒有人知道，尤其是在一個團體裡面，因為就連筆者以校園為重心，鮮少與政界接觸，對這次某涉嫌者在外對女士騷擾的行徑，亦早有耳聞，所謂的政治女權運動者難道都聞所未聞嗎？還是為了表面和諧，為了政黨利益，選擇充耳不聞？糟糕的是，事件爆發後，名嘴們又加碼爆料還有更精彩的大咖醜聞，既然都知道，為何不早出來主持正義？

性平調查人員須簽保密協定，但對於聲稱要支援受害者的組織或個人，請問你們做了什麼？女權運動的政治人物說，這次要接住受害者，聽來格外諷刺，因為事情發生在自家牆角下，且不只一起，受害者又都透過傳媒勇敢地站出來控訴，難道不能主動送出關懷，將加害者一一揪出來嗎？後知後覺的政黨，要國人如何相信可以保護台灣，藍綠都一樣。

女權 運動 性騷擾

延伸閱讀

黨產會認定國民黨市黨部「不當取得」應收歸市有 盧秀燕：依法處理

性騷事件連環爆 游毓蘭：民進黨是極度腐化的政黨

性騷事件頻傳 精神醫：難用性格區分出加害人

性騷案頻傳 陳其邁：任何政黨都要勇敢檢討

相關新聞

總統緊急命令 核能就起動?

蔡英文總統日前接見多位環團代表，針對環團提問「非核家園」政策是否還存在，蔡總統表示，「非核家園政策還在，不必擔心」；並說...

協和轉再生電廠 碳排更低、空氣更好

日前行政院長以「減少碳排、空汙、讓北台灣有充足電力」為由，呼籲支持四接；多位民進黨基隆市議員亦抨擊市府廢止二○二○年二點...

科技．人文聯合講座／做自己生命的設計師

這學期在大學部剛結束了一門「做你生命的設計師」的四天密集營隊課程。二位教師、五位助教帶領約卅位同學遠離都市校園，到山上營...

賴的大局在找回人民信任

從民進黨黨工公開遭受性騷引爆的政壇版#MeToo運動，如星火燎原。

性騷擾冷處理 韓民主黨被弄垮

韓國民主黨與台灣民進黨的ＤＮＡ頗多類似。兩國自二千年首次達成政黨輪替後，政治發展進入競爭般，執政黨變成反對黨，輪流執政已...

平權後知後覺 更加重傷受害者

尊重她（他）人是社會最基本的要件，以權勢欺壓她人更是令人不齒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦