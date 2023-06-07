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性騷擾冷處理 韓民主黨被弄垮

聯合報／ 劉順達／教（台北市）

韓國民主黨與台灣民進黨的ＤＮＡ頗多類似。兩國自二千年首次達成政黨輪替後，政治發展進入競爭般，執政黨變成反對黨，輪流執政已成為人民接受的「家常便飯」。

首先，可以提的是民主黨的「血統」。文在寅第二度挑戰總統成功後，明言他是繼承前總統金大中和盧武鉉的政治理念。因此，文在寅不僅追隨「金金（正日）會」、「盧金會」，在板門店和平壤各舉行一次「文金（正恩）會」，更是青出於藍。

不過，性騷擾事件也不斷弄垮文在寅和民主黨。去年民主黨在總統和地方選舉接連落敗的主因之一，是受到該黨忠南知事安熙正、釜山市長吳巨敦及首爾市長朴元淳性騷擾女秘書事件影響。當時輿論對文在寅「冷處理」性騷擾事件提出微詞。

其次，民主黨貪腐案層出不窮。總統選舉敗選後，李在明先後披上民主黨的國會議員和黨代表作為自己的防護外套，企圖從他擔任城南市長和京畿知事期間發生的各種弊案中求取安全。但一般認為，因弊案件數太多，他恐怕仍逃不過法網。

尤其，李在明去年大選期間的隨身秘書、現任國會議員金南局，不僅在國會開會時忙於投資比特幣，由於總統競選時日進出金額龐大，更引起檢方注意，他涉嫌與特定比特幣公司有不法交易，「賄款」則流入李在明的選舉政治資金。

民主黨的官商勾結與性騷擾醜聞，將持續影響明年四月的韓國國會議員選舉。韓國今天如果不是「檢察官總統」尹錫悅上台，就不會在新政府的大太陽下見光，韓國選民終於相信自己選出「正確的總統」。不再信任只會光喊「民主、進步」口號欺騙人民的民主黨。

參與文在寅政府的官員和國會議員多為學運分子出身，這也與民進黨的DNA成為「異曲同工」。無論如何，明年的選舉，再次考驗韓國和台灣選民的智慧。

民主黨 文在寅

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