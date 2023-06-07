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賴的大局在找回人民信任

聯合報／ 洪秋心／文字工作者（台北市）

民進黨黨工公開遭受性騷引爆的政壇版#MeToo運動，如星火燎原。

民進黨主席賴清德日前稱「不必以大局為重」，看似是為受害者被上司與申訴主管單位勸「以大局為重」而隱忍的事實出口氣，鼓勵受害者說出遭遇。但此時更應「以大局為重」：以獲得人民信任，找回對執政黨、政府威信的大局為重。這不僅是賴清德以民進黨主席身分所該考量的，而是以中華民國副總統之姿，為人民安居樂業著想。

不僅是性騷擾案件，綠營多位官員疑與詐騙案im.B主嫌過從甚密、台南八八槍擊事件、台南議長賄選案、光電利益的政商糾葛等等，多起事件讓人民質疑政府運作的螺絲鬆動；不斷發生的詐騙事件，更危及人民的生命財產。政府與民進黨到底出了什麼事情？性騷、詐騙事件層出不窮，官員違法亂紀、官箴敗壞，七年的時間，人民是否讓民進黨「偶爾任性一下」太久，以致「絕對權力使人絕對腐化」。

日前ＩＧ網紅麵包包坦承假冒罹胰臟癌長達三年。原來麵包包的化療照片都是作假，長期以病友身分分享抗癌歷程，勵志表現令人感動，但其行為不僅傷害家人，也對病友造成二度傷害。

民進黨如同麵包包，一直以爭取女性權益、性別平權等進步價值為號召，博取人民信任，相信其會讓台灣更好。但黨內接連爆出對性騷案件漠視、吃案，受害者不僅要承受加害者的威脅，向主管申訴，竟反被勸以「大局為重」隱忍，繼續被黨內權勢關係的共生結構打壓，形成職場霸凌。相關事件，令人民對民進黨的信任，宛如被詐騙集團騙一般。

性平議題與性騷處理，是各政黨與政府各機關都無法置身事外的，因其隱含的是，整個國家體制能否真正尊重、包容不同性別、族群、階級、年齡甚至意見存在，並一起讓台灣更進步。

賴副總統與其為文化部發放「成年禮金」的活動作宣傳，拉攏年輕選票，不如關注、保障年輕人，完善職場或各種場合中的性平環境，讓受害者勇敢發聲，並期望不再有下一個受害者的心聲，變得更有意義。

民進黨 麵包包 詐騙集團

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